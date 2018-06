Ile Maurice: Assemblée nationale - Ce qu'on retient de cette séance

La future caserne des pompiers sera au Bulk Sugar Terminal. Le mode de subvention du transport gratuit sera revu. Le ministre mentor se perd dans ses notes.

Un tiers des écoles n'ont pas d'Internet. Sur les 1 159 caméras dans les prisons, 221 sont hors-service. Aadil Ameer Meea joue les trouble-fêtes et Aurore Perraud entraine la suspension de la séance, qui s'est terminée à 23 h 48.

C'est, en gros, ce que l'on retient de ce la séance parlementaire de ce mardi 26 juin. L'examen des dotations budgétaires par ministère se poursuivait.

Sont intervenus le ministre mentor (Défense et Rodrigues), celle des Collectivités locales, le ministre de la Technologie, de l'innovation et de la communication, celui des Affaires étrangères, des Infrastructures publiques, celle de l'Education, celui de l'Agro-industrie, de la Justice, de la Santé, des Arts et de la culture...

Lors de la dernière tranche, de 22 heures à 23 h 48, les dotations budgétaires de quatre ministères ont été passées en revue, soit celui des Sports, des Coopératives, du Travail et de la Pêche. Les travaux reprennent mercredi 27 juin à 10 h 30 avec le ministère du Logement et des terres.

C'est lors de la tranche de Fazila Daureeawoo qu'on a appris qu'une nouvelle caserne de pompiers au coût de Rs 29,5 millions sera bâtie dans le port.

La vice-Premier ministre a d'ailleurs dû aider le ministre mentor. Sir Anerood Jugnauth ne s'en sortait pas avec ses notes. Il a même cru qu'il y avait un Pointe-aux-Sables aux Chagos...

Intelligence très artificielle...

On apprend aussi de Yogida Sawmynaden, le ministre de la Technologie etc., que sur 164 écoles primaires, 54 d'entre elles n'ont pas de connexion Internet. Intelligence artificielle vous dites ?

Nando Bodha a lui déclaré que le système d'attribution des subventions aux compagnies d'autobus pour le transport gratuit aux scolaires et personnes âgées n'était pas assez transparent.

Il allait dorénavant prendre en compte le nombre de voyages effectués par autobus et de passagers transportés. Attention il y aura aussi cinq radars de plus à Cascavelle, Pont Mattur, Flic-en-Flac, La Vigie et Mare-d'Albert.

Maya danse le Meea...

Le député du Mouvement militant mauricien, Adil Ameer Meea a donné du fil à retordre à la speaker. Maya Hanoomanjee l'a rappelé à l'ordre plusieurs fois.

Il en avait assez de lever son bras comme un bon élève sans qu'on l'interroge. Lors de l'examen des dotations budgétaires du ministère de l'Agro-industrie, le député a reproché à la speaker d'aller trop vite alors qu'elle avait dit qu'«on allait procéder page par page.»

Maya Hanoomanjee a alors affirmé que les députés n'avaient pas de questions par rapport au contenu des pages qu'elle avait sautées, avant de demander à un autre membre de l'opposition de poser sa question. Pendant ce même temps, Aadil Ameer Meea a demandé aux clerks de mettre son nom sur toutes les pages qui concernent l'Agro-industrie.

La séance a été suspendue pour une heure, vers 20 h 45, après la demande d'un point de clarification concernant le temps alloué aux orateurs par la députée du Parti mauricien social-démocrate. Selon Aurore Perraud, les membres de l'opposition éprouvaient du mal à obtenir du temps. Les deux sont parties dans le bureau de la speaker, avec les deux whips.