Ile Maurice: La vente de la nationalité mauricienne redirige les projecteurs sur l'Economic Development Board

Lors de la tranche accordée au Committee of Supply pour le Prime Minister's Office, lundi 25 juin, les membres de l'opposition ont demandé des informations sur l'EDB et sur ses dépenses ainsi que l'argent qui y a été investi. Le Premier ministre (PM) a répondu que l'organisme commence à peine ses activités.

Pourquoi, donc, a-t-on opté pour un board composé de membres du privé ? «Il y a un mythe à Maurice que le secteur privé est plus efficace. Mais si l'on met les ressources nécessaires et que l'on rémunère correctement les membres... ça devrait se faire», soutient-on. Autre option : un board à composition égale privé-public et des sous-comités techniques et sectoriels.

Quand on regarde et qu'on analyse le background de certains nominés, les risques de policy capture sont énormes dans une petite économie comme la nôtre.» Pour lui, avec la composition actuelle du conseil d'administration, ce risque est grand.

Sept des huit membres de l'Economic Development Board (EDB) sont issus du secteur privé. Ce qui fait sourciller de nombreux observateurs, alors que l'EDB est au cœur d'une polémique entourant la vente de passeport et de nationalité. Des membres ont rencontré des représentants de Henley & Partners, firme spécialisée dans le Citizenship & Planning et controversée.

