Seychelles: L'Inde offre aux Seychelles une ligne de crédit de 100 millions de dollars pour la défense et l'infrastructure

Les Seychelles obtiendront une ligne de crédit pour la construction d'infrastructures et l'assistance dans d'autres secteurs avec la signature lundi de six accords lors de la visite d'Etat du président Danny Faure en Inde.

State House a déclaré mardi que le Premier ministre indien Modi a offert la deuxième ligne de crédit de 100 millions de dollars pour la défense et la coopération de sécurité maritime.

L'argent servira à la construction d'infrastructures pour les forces de défense militaires aux Seychelles, a déclaré le président Faure dans un communiqué de presse conjoint avec le Premier ministre indien.

"Grâce à une subvention, nous allons construire une nouvelle maison du gouvernement. Nous allons également construire un nouveau siège pour la police et un nouveau bâtiment pour le bureau du procureur général ", a déclaré M. Faure.

Avant la déclaration conjointe aux médias des deux dirigeants, les Seychelles ont signé six accords avec le gouvernement de l'Inde.

Les Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, recevront une aide pour la mise en œuvre de petits projets de développement et dans le domaine de la cyber sécurité.

Le Département des affaires étrangères des Seychelles a également signé un accord avec l'Institut indien du service extérieur du Ministère des affaires étrangères.

La capitale des Seychelles, Victoria, et la ville de Panaji à Goa établiront amitié et coopération à travers un accord de jumelage et les Seychelles et l'Inde auront également un programme d'échange pour les années 2018-2022.

Dans le domaine maritime, le partage des informations de navigation entre la marine indienne et le centre national de partage et de coordination de l'information des Seychelles se fera par le biais d'un accord technique.

L'objet d'une base militaire sur Assomption ne faisait pas partie des discussions de M. Faure avec le Premier ministre indien Narendra Modi, a confirmé le président Faure dans une interview mardi.

Le Indian Hindu Business Line a publié aujourd'hui que "l'Inde et les Seychelles ont convenu de travailler ensemble sur un projet de développement d'une base navale sur l'île d'Assomption en gardant à l'esprit les préoccupations des uns et des autres après les pourparlers entre le Premier ministre Narendra Modi et le président Danny Faure."

Lors de sa dernière conférence présidentielle le 4 juin, le chef d'Etat des Seychelles avait déclaré que la base militaire sur l'île d'Assomption, qui serait également utilisée par l'Inde, était morte.

Le projet est devenu controversé après la signature d'un accord entre les Seychelles et l'Inde, le gouvernement soutenant le plan, mais les membres de l'opposition à l'Assemblée nationale et de nombreux citoyens privés étant contre.

En remerciant le Premier ministre indien pour cette nouvelle aide que l'Inde apportera aux Seychelles, M. Faure a souligné les relations entre les deux pays qui, depuis 40 ans, se situent dans un très large éventail de domaines.

M. Faure a également noté que la coopération en matière de défense avait été l'un des secteurs les plus significatifs et a évoqué le don du deuxième avion Dornier qui, selon lui, ajoutera de manière formel la capacité de surveillance maritime ainsi que la Force aérienne des Seychelles.

Il a également exprimé sa gratitude pour l'hospitalité chaleureuse et l'accueil du peuple et du gouvernement de l'Inde et a déclaré que sa première visite d'Etat «consolidera les relations entre les deux pays pendant de nombreuses années à venir».