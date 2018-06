Burkina Faso: Consultations électorales - Les présidents de la CENI et du CSC se concertent

Le président de la CENI s'est réjoui de cette visite qui renforce la collaboration. « Le président du CSC nous a rendu visite pour voir comment on affine l'indispensable collaboration que nous devons avoir et qui est instituée par la loi en ce qui concerne la conduite des élections », a-t-il fait savoir.

« Les deux instances ont des missions complémentaires et il était de bon ton que nous rencontrions le président de la CENI pour prendre langue avec lui surtout que les perspectives au niveau national évoluent et commencent à se préciser. Nous prenons nos dispositions pour être à la hauteur des attentes de la nation », a indiqué Désiré Comboïgo. La CENI a-t-elle fait part des difficultés auxquelles elle serait confrontée ?

La CENI occupe une place importante dans le paysage politique du Burkina Faso tout comme celui du Conseil supérieur de la communication en matière d'expression citoyenne et de la communication sociale ». De l'avis du président du CSC, les missions assignées au CSC et à la CENI commandent la concertation et la collaboration.

Copyright © 2018 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.