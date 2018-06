Tunisie: Une édition à la hauteur d'une décennie

Côté compétition, on notera 27 films : 18 longs-métrages et 9 courts-métrages. Avec pour films d'ouverture «Dans la maison de mon père» de Fatima Jebli Ouazzani (Maroc, Pays-Bas, 1997) et «3.000» de Asinnajaq, court-métrage (Canada, 2018)

Et pour film de clôture, «The Man behind the microphone» de Claire Belhassine (Grande-Bretagne, Tunisie, Qatar, 2017), un film qui retrace le parcours de l'un des plus grands chanteurs tunisiens Hédi Jouini.

Une édition-anniversaire qui a démarré deux semaines plus tôt avec une tournée de projections ambulantes faisant étape dans 7 communes de la région Souss Massa pour 10 séances hors-salles et en plein air où ont été projetés 10 films marocains tournés au Maroc et qui ont marqué l'histoire du Fidadoc.

La marraine de cette 10e édition est Fatima Jebli Ouazzani, réalisatrice de «Dans la maison de mon père», le premier documentaire marocain à recevoir le Grand Prix au Festival national du film, il y a exactement 20 ans. Une œuvre bouleversante qui, depuis cette date, n'a plus jamais été montrée au Maroc.

Le palmarès de la 10e édition du Festival international du film documentaire d'Agadir a été révélé à l'occasion de la soirée de clôture qui s'est déroulée samedi dernier à la municipalité d'Agadir.

Le jury de la compétition internationale, composé de Sonia Ahnou (Algérie), Karim Aitouna (Maroc), Abdoulaye Diallo (Burkina-Faso), Jean-Louis Gonnet (France) et Dima Al-Joundi (Liban), a attribué : une mention spéciale à «Terra Franca» de Leonor Teles (Portugal), le Prix des droits Humains à «Amal» de Mohamed Siam (Egypte), le Prix spécial du jury à «Boxing-Libreville» de Amédée Pacôme Nkoulou (Gabon) et le Grand Prix «Nouzha Drissi» à «Demons in paradise» de Jude Ratnam (Sri-Lanka).