Afrique: Focus du CAD sur l'agriculture et le tourisme au Congo

Le Club Afrique Développement du Groupe Attijariwafa bank a tenu sa troisième mission multisectorielle de l'année à Pointe-Noire

Pointe-Noire, la capitale économique de la République du Congo, a abrité la troisième mission multisectorielle de l'année initiée sur le continent africain par le Club Afrique Développement (CAD) du Groupe Attijariwafa bank.

Quelque 150 opérateurs économiques nationaux et internationaux, opérant principalement dans les secteurs du commerce et de la distribution, du BTP, du conseil, de l'agroalimentaire et de l'industrie du bois, ont pris part à cette rencontre d'affaires organisée avec le Crédit du Congo, filiale locale du Groupe bancaire marocain.

Placée sous le thème «Opportunités de diversification de l'économie congolaise : Focus Agriculture et Tourisme», cette manifestation a été articulée autour d'une centaine de rencontres d'affaires qui ont permis d'échanger et d'identifier les opportunités concrètes qu'offre le Congo en matière de diversification de son économie.

Présentant le Club Afrique Développement et ses services, le directeur général du Crédit du Congo, Brahim Ahabbane, est revenu sur l'évolution du dispositif intra-africain depuis la tenue de la première édition du Forum international Afrique Développement en 2010.

Une première édition tenue grâce à la convergence des efforts de l'ensemble des communautés d'affaires engagées en Afrique et, en particulier, les opérateurs économiques et décideurs du Congo-Brazzaville, a souligné le patron de la banque congolaise.

En sa qualité de directrice générale de l'Agence pour la promotion des investissements (API) du Congo, Annick Patricia Mongo a axé son intervention sur les atouts, potentialités et opportunités d'investissements qu'offre le pays. Des atouts portés principalement par les PME locales, premier vecteur de diversification de l'économie nationale.

Représentant le gouvernement congolais à cette manifestation économique, le ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, Henri Djombo, a salué l'initiative du Club Afrique Développement avant de présenter la vision de l'Exécutif dans les domaines relevant de son département.

Le responsable congolais a également éclairé l'assistance sur le dispositif mis en place et les efforts consentis par son ministère en matière de diversification de l'économie congolaise.

Soulignons qu'au cours de cette manifestation, Paul Obambi, opérateur économique et président de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers de Brazzaville et Brahim Ahabbane, DG du Crédit du Congo, ont animé un panel de haute facture qui s'est attelé à examiner avec les opérateurs économiques présents les questions en rapport avec le thème.

« A l'issue du panel, les participants ont pu, dans une atmosphère franche et cordiale, manifester leur engouement et leur volonté de prendre part à l'élan de croissance des pays africains en général et du Congo en particulier », se sont réjouis les organisateurs dans un communiqué.

Remerciant l'ensemble des participants, Brahim Ahabbane a indiqué que la tenue de la 6ème édition du Forum international Afrique Développement est prévue pour les 18 et 19 octobre 2018 à Casablanca.

Précisons que cet événement tant attendu réunira plus de 2000 opérateurs économiques représentant 30 pays du continent.