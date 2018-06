Congo-Kinshasa: Opération « Bopeto okati ya mboka » - Laurette Mampuya en guerre contre l'insalubrité !

Toutefois, l'opération «Bopeto okati ya mboka » va se poursuivre également dans d'autres quartiers, dans les jours à venir. «Ce n'est pas fini. Nous venons de le lancer à Kalamu, mais l'opération va s'étendre partout pour rendre propre notre environnement, plus qu'avant. Cela va nous permettre à éviter aussi beaucoup de maladies telles que la malaria et la fièvre typhoïde causées par la malpropreté environnementale», déclare Laurette Mampuya.

Pendant plus de trois heures, ils ont travaillé en faisant le «Salongo» qui est parti du carrefour Yolo Médical jusqu'à l'avenue Victoire, à Kalamu. «Nous saluons et encourageons notre sœur Laurette Mampuya pour sa bonne initiative. Car, cela permet non seulement de travailler mais aussi de contribuer au rayonnement de nos quartiers respectifs », témoigne un habitant de Kauka.

Toujours humble et simple, elle a mis de côté son charisme de star de la télévision, pour procéder au curage des caniveaux et à l'évacuation des immondices.

