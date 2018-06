Congo-Kinshasa: Ileka Atoki nommé SG aux Affaires Etrangères, Jeannot Kuzi félicite Joseph Kabila !

Ileka Atoki, il convient de le souligner, a été Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Démocratique du Congo près la République Française. Il a assumé la responsabilité de Représentant permanent de la RD. Congo auprès de l'Unesco. Pour ses compétences et son savoir-faire, il a été nommé par ordonnance présidentielle au poste de secrétaire général au ministère des affaires étrangères.

Votre nomination à la tête de ce ministère est la résultante de votre compétence, habilité et détermination à travailler sans relâche pour assurer le bien-être de la population congolaise à travers le monde». Ainsi, note-t-il, «s'alignant derrière M. le Président de la République démocratique du Congo, la cellule de communication vous souhaite une carrière fructueuse et se dit prête à vous accompagner dans vos lourdes tâches en vue d'atteindre les objectifs que le gouvernement dont vous faites partie s'est assignés ».

