Congo-Kinshasa: Sanga Balende-Vclub - Des étincelles ce mercredi au stade Kashala Bonzola

Ça sent mauvais du côté de Mbuji-Mayi, au stade Kashala Bonzola où Vclub affronte ce mercredi 27 juin, Sa Majesté Sanga Balende dans son temple Saint, pour le compte de la 13ème journée de play-off de la 23ème édition de la Ligue nationale de football (Linafoot).

Un match aux allures d'une finale, des étincèles sont en l'air. La délégation de Vclub aurait été menacée au stade pendant que l'équipe faisait la reconnaissance du terrain, a-t-on appris des sources sur place. Les services de communication de Sanga Balende parlent plutôt d'une altercation qui a eu lieu entre un collègue journaliste et les personnes non autrement identifiées.

De cette altercation, ajoutent les sources proches de Sanga Balende, les conférences de presse d'avant match n'ont plus eu lieu. Les confrères journalistes, par solidarité, auraient refusé de faire le travail, celui de couvrir les deux conférences de presse, et finalement, elles n'ont pas eu lieu. En tout cas, c'est dans ce climat que ce match va se jouer entre les deux prétendants champions du Congo, édition 2018. L'enjeu est de taille ! Le titre et la qualification aux prochaines compétitions interclubs de la Caf se vendront cette années très chère.

Vclub compte 41 points en 17 matches joués, tandis que Sanga Balende 40 pour le même nombre de matches. Les deux équipes ont déjà joué en aller et retour contre le Tout-Puissant Mazembe. Ils n'ont plus rien avoir avec ce grand adversaire qui peut les inquiéter à tout moment. Mais, chacun reste avec un grand à disputer à l'extérieur. Vclub ira à Lubumbashi jouer contre Lupopo, et Sanga Balende prendra la direction de Kinshasa où Dcmp l'attend. En attendant, c'est d'abord le match de ce mercredi qui pourra sans nul doute déterminer la suite.

Le président sponsor de Sanga Balende, Alphonse Ngoyi Kasanji a lancé un message de paix, invitant les supporters au fair-play. Il leur a demandé de venir nombreux, voire très nombreux et d'accepter sportivement le résultat : victoire, match nul et la défaite.

L'entraîneur de Vclub, Florent Ibenge, lui, s'entraîne avec son équipe en dépit de quelques soucis causés par les personnes non autrement identifiées selon les proches de Sanga Balende. A sa dernière conférence à Kinshasa face à Dauphin Noir de Goma, Raoul Shungu, l'adjoint d'Ibenge disait que Vclub est dans la dynamique des victoires. Ils vont certainement jouer la gagne. Chicco Mukeba de Sanga Balende a, également, donné de la voix.

Les statistiques montrent que depuis 2012, Sanga Balende et Vclub se sont croisés 13 fois, l'équipe de Mbuji-Mayi n'a réussi que trois victoires et battu six fois contre quatre matches nuls.

Ci-après, l'ensemble des matches :

-Le 15 février 2012 : V.Club - Sanga Balende 2-1 ;

-Le 20 octobre 2012 : Sanga Balende - V.Club 0-0 ;

-Le 25 mai 2013 : V.Club - Sanga Balende 3 - 2 ;

-Le 1 décembre 2013 : Sanga Balende - V.Club 1 - 0 ;

-Le 16 avril 2014 : V.Club - Sanga Balende 2 - 0 ;

-Le 27 avril 2014 : V.Club - Sanga Balende 2 - 0 ;

-Le 07 mai 2015 : Sanga Balende - V.Club 1 - 0 ;

-Le 11 avril 2015 : Sanga Balende - V.Club 3-3;

-Le 27 mars 2016 :Sanga Balende - V.Club 1-1;

-Le 15 mai 2016 : V.Club - Sanga Balende 2 - 1 ;

-Le 02 avril 2017 : Sanga Balende - V.Club 0 - 0 ;

-Le 28 mai 2017 : V. Club - Sanga Balende 2 - 0 ;

-Le 29 mars 2018 : V.Club - Sanga Balende 0 - 2.

Guy Elongo