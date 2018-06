Congo-Kinshasa: "Guide de l'Inspecteur de l'Economie Nationale" - L'ouvrage de Célestin Twite Yamwembo porté sur les fonts baptismaux

La Communauté savante s'est donnée rendez-vous à l'occasion du baptême de l'ouvrage "Guide de l'Inspecteur de l'Economie nationale" de Célestin Twite Yamwembo, Secrétaire Général du ministère de l'Economie nationale, porté sur le fonts baptismaux par le Ministre d'Etat ministre de l'économie nationale, Joseph Kapika, représenté par Alphonse Mwamba, son Directeur de Cabinet.

La cérémonie a eu lieu hier, mardi 26 juin 2018, à Kinshasa-Gombe en présence des parlementaires, des opérateurs économiques, Directeurs généraux ainsi que des chercheurs. L'ouvrage de Célestin Yamwembo a l'avantage de combler un vide et, aussi, mettre à l'aise les Opérateurs économiques, les Inspecteurs économiques et les Etudiants en économie. L'auteur a constaté qu'il a un vide qui planait sur l'organisation du contrôle des prix sur le marché ; l'absence d'un accompagnement de mise à niveau des Inspecteurs. Celle-ci a eu un impact négatif sur le résultat du contrôle économique.

Joseph Kapika, ministre d'Etat, ministre de l'Economie Nationale a introduit cet ouvrage en écrivant que la réforme de l'Administration Publique entreprise par le Gouvernement a parmi ses objectifs visés, le renforcement des capacités des Agents et Fonctionnaires de l'Etat. "Cet ouvrage s'inscrit dans cette optique, dès lors qu'il permet aux inspecteurs de l'économie nationale de disposer des connaissances nécessaires pour l'accomplissement de leur mission ; celle de la régulation économique du marché intérieur à travers le contrôle économique", a-t-il indiqué.

C'est le Pr. Mathias Buabua wa Kayembe qui a préfacé cet ouvrage d'une compilation de plus d'une centaine de pages dans lesquelles l'auteur, usant de ses connaissances et son expérience de terrain en matière de contrôle économique, décline à satiété des principes, des stratégies, des tactiques et des méthodes innovants qui sont des clés devant contribuer à la réussite pour la stabilisation du cadre macro économique et la relance des affaires en RDC. L'idée de rédiger cet ouvrage résulte d'un constant de longues années dans l'administration de l'économie nationale.

Ce constat, explique l'auteur, est du fait que l'organisation du contrôle économique, particulièrement le contrôle des prix, n'est pas accompagné par un renouvellement de mise à niveau régulière des agents commis à cette tâche. Ce qui a, longtemps, impacté négativement les résultats attendus au terme d'une mission de contrôle économique sur le terrain. Sans prétention aucune, il a consacré une partie de sa vie à concevoir "Le Guide de l'Inspecteur de l'Economie nationale". Il l'a achevé. Il vient contribuer, d'une part, au renforcement des capacités des Inspecteurs de l'économie nationale et, d'autre part, apporter aux chercheurs et autres opérateurs économiques des informations sur le contrôle économique au ministère de l'économie nationale.

Selon lui, un travail de contrôle comme celui d'Audit se fait toujours dans un cadre juridique bien défini. C'est à cela qu'il consacre la première partie de son livre à énumérer les textes légaux qui réglementent un contrôle économique. Il invite les inspecteurs économiques à la maîtrise des règles du jeu pour faire correctement le travail. Il fixe les modalités d'un exercice de contrôle à commencer par la qualification d'un inspecteur économique, les schémas à suivre pour obtenir les informations indispensables en vue de l'accomplissement de la mission de contrôle économique.

Il établit le champ d'action entre le gouvernement central et les provinces. L'ouvrage livre les techniques de l'information et d'analyse de structure de prix en présentant l'esprit le plus moderne. Tant pour les produits importés que fabriqués localement afin de permettre aux inspecteurs de l'économie nationale de mener une analyse comparative conformément aux règlements en la matière. "La politique des prix en RDC repose sur le libéralisme de prix et tarifs des biens et services.

Ce libéralisme à pour garde fou le contrôle des prix. Toutefois, ce libéralisme des prix on y trouve une insertion de quatre produits qualifiés de stratégiques dont le prix et tarif sont fixés le ministre de l'économie nationale dans ses attributions. Il s'agit de l'eau, électricité, des produits pétroliers et le transport public". Il recommande aux inspecteurs de l'économie nationale de se familiariser avec le langage utilisé par la détermination de prix et tarif de ces produits.

C'est donc une opportunité qu'il a offert aux lecteurs de ce livre pour qu'ils soient en mesure d'interpréter avec plus de faciliter une facture remise par la Régideso, celle de la Snel et, par ailleurs, les tarifs appliqués par Congo Airways, sans oublier les produits pétroliers. Le deuxième chapitre présente les objectifs poursuivis, le mode de préparation d'une mission de contrôle économique, les règles d'éthique et de déontologie ainsi que celle de l'analyse d'un dossier de contrôle. S'agissant du troisième chapitre, l'auteur analyse les structures des prix, tout en fournissant les éléments de compréhension des structures des prix-types des produits locaux et stratégiques énumérés précédemment.