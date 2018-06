Congo-Kinshasa: Zigs-zags !

Il faut dire qu'avant que la Commission Electorale Nationale Indépendante ne perçoive le reste des candidatures qui demeurent entre les mains des mandataires écartelés entre doutes et réunion des moyens financiers, des explications couleront des sources à Genève, car les experts seraient décidés de délivrer des preuves tangibles de ce qu'ils appellent crime contre l'humanité, commises par des supposés forces sécuritaires congolaises ayant fait 524 victimes parmi lesquels, enfants et femmes figurent en grand nombre.

Car, des doutes accrochent encore les jambes de cette belle dame de 58 ans, la faisant hésiter de rêver d'un lendemain rayonnant à quelques trois jours de son énième commémoration d'indépendance qui, pourtant, ne semble lui rappeler que chaque année se ressemble et que le concept changement ne s'inscrit toujours pas sur son livre d'objectifs primordiaux à poursuivre et atteindre.

