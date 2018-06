Congo-Kinshasa: Joséphine Charlotte Isalu - « Mes années de silence » à l'ombre du jour !

Dans son allocution, Joséphine Charlotte, crie "haut et fort à l'adresse de ceux qui gouvernent afin de leur faire entendre la voix des sans voix, la voix de ceux qui attendent d'eux, leur protection et qui souffrent dans le mutisme mortifère. Pour ce faire, cette dame très distinguée tient à encourager toute femme violée à prendre son courage et à dénoncer afin que la loi sur les violences sexuelles soit appliquée dans toute sa rigueur.

Une histoire que seule, l'auteur pourrait témoigner, pour appuyer sur la sonnette d'alarme à tous ceux, hommes et femmes, qui connaissent des problèmes affreux et ceux qui en subissent les conséquences.

Elle reste victime de ces accros perplexes de lutte à long terme d'une vie courtisée. Plus tôt que tard, Charlotte enfle sa voix et brise son silence.

Fort curieux qu'elle soit une dame, Charlotte porte « mes années de silence » sur les fonts baptismaux. Quoi que donc, ce livre de l'auteur-dame-phare, qui est en soi une autobiographique, ne se résume qu'à une "ascension vertigineuse" d'une part et, "les viols et la violence en société", d'autre part.

