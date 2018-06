Algérie: Benmessaoud - Détermination du ministère à réhabiliter le tourisme

Tizi-Ouzou — Le ministre du tourisme et de l'artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a réaffirmé, lundi, à Tizi-Ouzou la détermination de son département à réhabiliter le tourisme en Algérie.

S'exprimant au Forum de la Chaine I de la Radio Nationale diffusé à partir de la ville d'Azeffoune à une soixantaine de kilomètres au nord-est de la ville des Genêts, ou il a effectué une visite de travail, M. Benmessaoud a rappelé que la stratégie mise en place par son ministère conformément au programme du Président de la République Abdelaziz Bouteflika, portant renforcement de la capacité d'accueil, amélioration du service offert et promotion de la destination Algérie, répond justement à cette perspective.

Au plan infrastructurel, il a rappelé qu'il est programmé la réception entre 80 et 100 hôtels par année, soulignant que pour 2018, il est prévu la mise en service d'un total de 60 établissements hôteliers au niveau national.

Dans la wilaya de Tizi-Ouzou, le ministre a annoncé que le retard accusé dans le programme de modernisation des hôtels publics a été dépassé et des instructions ont été données, durant sa visite, pour relancer les chantiers qui étaient à l'arrêt.

"Des délais ont été fixés pour réceptionner trois hôtels en novembre prochain. En 2019 les six établissements concernés par cette opération seront remis en service" a-t-il ajouté en soulignant que des autorisations ont été accordées pour quelques 90 projets d'investissements privé dans le secteur du tourisme dans cette même wilaya.

A propos de la préparation de la saison estivale, il a rappelé que la commission interministérielle mise sur pied a encagée toutes les mesures nécessaires pour réussir ce rendez-vous, pour réunir toutes les commodités aux vacanciers en plus de l'animation culturel et la multiplication des festivals culturel.

Au volet formation plus 3800 employés et cadre sont pris en charge dans les établissements hôteliers en plus de 8 instituts de formation professionnelle et 600 écoles privés qui qui asuernt eds formations en hôtellerie, a-t-il rappelé.

En plus de ce volet infrastructurel et de la foramtion, et le ministre a observé que la stratégie de promotion de la destination Algérie est basée sur l'exploitation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. En outre, l'Office nationale du tourisme sera doté de tous les moyens pour assurer cette mission par entre autre la réalisation de spots publicitaires.

Ce plan d'action pour la saison estivale 2018 vise également à relancer le tourisme en tant que secteur productif et dont le développement permettra de booster et de valoriser plusieurs autres secteurs que le tourisme met en synergie.

Dans le cadre de la promotion du tourisme locale, le premier responsable du secteur a rappelé la signature d'une convention-cadre entre l'Union générale des travailleurs allégerions (UGTA) et le groupe HTT, pour permettre aux travailleurs de passer des vacances et bénéficiant de tarifs exceptionnelle grâce a des réductions allant de 30 a 40% et ainsi réussir la relance du tourisme local A rappelé la gratuite des plages a l'exception de celle mitoyenne a des établissements hôtelier.

Un accord a été aussi conclu avec le ministère des affaires étrangères pour que les représentations diplomatiques algériennes contribuent à la promotion de l'image de l'Algérie.

A cela s'ajoute la signature de conventions avec Air-Algérie et Tassili Airlines pour une baisse des tarifs et de participer à la promotion de la destination Algérie. Les agences de voyage sont aussi appelées a jouer ce rôle en créant un groupe de pression qui incitera le touriste algérien à s'intéresser à la destination nationale.

Le ministre qui a donné le coup d'envoie de la saison estivale à partir de la plage le Caroubier (Azeffoune) a visité plusieurs projets relevant de son secteur.

Lors de la visite de la zone d'expansion touristique de cette même localité côtière, M. Benmessaoud n' pas caché son mécontentement quand à l'étude d'aménagement de cette zone qui a fixé les constructions à trois niveaux (R+3). Cette étude sera révisé pour permettre aux investisseurs de construite en plusieurs niveau et pourquoi pas des tours a-t-il décidé sur place.