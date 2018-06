Ile Maurice: Affaire Boskalis - Chady et Maunthrooa cités dans un document

Le témoignage de Jan Cornelis Haak, juriste et avocat de la firme Boskalis, s'est poursuivi par visio-conférence, mardi 26 juin, devant la magistrate Wendy Rangan en cour intermédiaire. Cela, dans le cadre du procès intenté à Siddick Chady et Prakash Maunthrooa dans l'affaire Boskalis. Il ressort que les noms des accusés sont cités dans un document.

Jan Cornelis Haak a produit des documents émanant de la Royal Bank of Scotland, où des paiements voire des transferts d'argent ont été faits par Boskalis B.V. à des tierces personnes. Le témoin a indiqué à Me Rashid Ahmine, Deputy Director of Public Prosecutions, avoir reçu une requête provenant de Blockbuster Video Networking Ltd. Compagnie locale dont le directeur est Siddick Chady.

Un autre document produit par le Néerlandais concerne une demande au nom de Prakash Maunthrooa, qui avait été faite par Siddick Chady, le 12 avril 2007, pour effectuer un paiement. «J'avais également reçu un courriel le 13 octobre 2006, par Ramprakash Maunthrooa, mais je ne le connais pas personnellement», a expliqué Jan Cornelis Haak. Il soutient également qu'un ensemble de documents qui contenait des courriels avait été remis par son collègue Antonious Theodorous de Goede.

Appelé à s'expliquer sur sa présence à Maurice, le juriste et avocat de Boskalis indique qu'il était ici au nom de la compagnie. «J'avais plaidé coupable sous les charges de complot et bribery by public official. The person who was bribed by my company was Mohammad Chady and my company conspired with one Prakash Maunthrooa».

Le procès se poursuivra les 3 et 4 juillet avec le contre-interrogatoire mené par les avocats de défense, Mes Said Toorbuth, Antoine Domingue, Senior Counsel, Siddhartha Hawoldar et Yash Bhadain.