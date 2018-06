Tunisie: Chahed inaugure la foire de Sfax, réaffirme l'engagement de son gouvernement à réaliser les projets programmés

Il a annoncé aussi un plus grand soutien à la foire de Sfax en octroyant 500 mille dinars à chaque salon dans la ville et la mise en place d'un partenariat avec le centre de promotion des exportations et l'agence de promotion des investissements extérieurs.

Chahed a fait état par ailleurs de l'avancement du projet du métro de Sfax dont le coup d'envoi sera donné en 2020 et dont un montant de 700 millions de dinars a été alloué à la première tranche. Il indiqué également que les projets d'infrastructures font l'objet d'un grand intérêt, tel le port de Sidi Youssef à Kerkennah, les passages en hauteurs sur le périphérique de Bourguiba et l'entrée nord-sud dont les travaux démarreront en août 2018.

Au sujet de l'usine Siap, objet d'une grande controverse dans la capitale du sud, il a précisé qu'après le démantèlent partiel de deux cheminées en juillet 2017 et autres installations, il a fait état de l'annonce depuis quelques jours d'un appel d'offres pour le démantèlement des unités de souffre et acide phosphorique auprès d'un bureau d'études spécialisé.

Copyright © 2018 Tunis Afrique Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.