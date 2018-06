Congo-Brazzaville: Les PVH réfléchissent sur les stratégies de la ratification de la Charte africaine de leurs droits

Le mardi 27 juin 2018, dans la salle des conférences de l'Hôtel Bikuni, à Ringini, dans la commune de Lemba/Salongo, à Kinshasa, les Personnes vivant avec handicap de la RDC et du Congo-Brazzaville ont réfléchi sur comment influencer leurs autorités à ratifier la Charte africaine des droits de l'homme relatif aux droits des personnes handicapées.

Cette conférence internationale des organisations des personnes handicapées des deux pays dont les capitales sont les plus rapprochées du monde, a été organisée par le Forum des défenseurs et des organisations des personnes handicapées en Afrique Centrale (FOPHAC), dirigé par Me Pindu-di-Lusanga Patrick.

Il sied de signaler que la motivation de la Charte est due du fait que les personnes handicapées continuent à souffrir de violations des droits de l'homme, de la discrimination systémique, d'exclusion sociale et de préjugés dans les sphères politiques, sociales et économiques. Sur ce, les personnes handicapées de Kinshasa et Brazzaville ont décidé de faire un plaidoyer et lobbying chez leurs décideurs afin de faire la promotion des droits des PVH.

Pour Me Pindu-di-Lusanga Patrick, cette conférence internationale de deux Congo a été une occasion pour que la Fédération des associations des personnes vivant avec handicap et l'Union nationale des associations des personnes handicapées du Congo-Brazzaville, puissent peaufiner des stratégies pour convaincre leurs autorités afin de ratifier ladite Charte. Car, pour Jean de Dieu Ngoma, Président de la conférence internationale des organisations des personnes handicapées des deux Congo, les deux Congo doivent être parmi les cinq premiers pays de l'Afrique centrale à pouvoir ratifier ladite Charte.

Contenu de la Charte

Il convient de souligner que le manque d'un cadre normatif et la promotion des droits des personnes handicapées en Afrique Centrale, a été à la base de l'adoption, en 2016, du protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des personnes handicapées en Afrique.

Et, les pays de l'Afrique Centrale étaient exigés au niveau du Forum des défenseurs et des organisations des personnes handicapées en Afrique Centrale (FOPHAC) d'obliger leurs décideurs (membres de l'Union africaine) de prendre des mesures appropriées et efficaces pour assurer, protéger et promouvoir les droits et la dignité des personnes handicapées, sans discrimination. Notamment, mettre en place des mesures politiques, législatives, administratives, institutionnelles et budgétaires.

C'est dire qu'il incombe aux pays membres de l'UA de veiller sur l'application effective des dispositions de ladite Charte, en vue du respect des droits des personnes handicapées.

Sujets à respecter

Au fond de la Charte, il se trouve une légion de sujets à respect notamment, l'égalité et non-discrimination ; droit à la vie ; droit à la liberté, à la sécurité de la personne et de ne pas être soumis à la torture, ni à des peines et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, pratiques néfastes, situation de risque, reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d'égalité, droits d'accès à la justice, vie dans la communauté, Accessibilité etc.

Outre la question sur la Charte, les PVH ont réfléchi sur comment promouvoir les activités commerciales entre les deux Congo.