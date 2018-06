Algérie: Sélection algérienne de football - La succession de Madjer est ouverte

Le départ de Madjer, dont c'était le quatrième passage à la tête de l'équipe nationale après 1994-1995, 1999 et 2001-2002, confirme l'instabilité criarde à la barre technique du "Club Algérie", qui a vu la succession de pas moins de quatre techniciens en l'espace de deux années seulement : le Serbe Milovan Rajevac (juin 2016 - octobre 2016), le Belge Georges Leekens (octobre 2016 - janvier 2017), l'Espagnol Lucas Alcaraz (avril 2017 - octobre 2017) et donc Madjer (octobre 2017 - juin 2018).

"Nous allons engager un technicien qui a fait ses preuves sur le plan continental. Hervé Renard (sélectionneur du Maroc, ndlr) et Vahid Halilhodzic (libre) ont un profil intéressant et peuvent répondre à nos attentes, ils figurent dans notre liste.

