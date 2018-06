Cote d'Ivoire: Le Plateau s'offre dans 30 mois "Radisson hotel appartements"

Avant d'ajouter : « L'autre est tourné vers l'accessibilité de l'aéroport et celui du Plateau sera tournée vers toutes les entreprises et les banques. Radisson blu Airport est 5 étoiles tandis que Radisson hotel appartement d'Abidjan-Plateau sera 4 étoiles », différencie-t-il.

Qui indique que le lancement des travaux a débuté le lundi 25 juin, date également de la signature de l'accord de siège avec la mairie du Plateau. Cette municipalité (intervenue dans la prise en charge du foncier) fait partie des trois acteurs intervenant dans le financement du projet avec Palmeraie développement et des partenaires bancaires notamment Banque of africa (Boa).

Ce sont quelques caractéristiques du nouvel hôtel qui sera construit dans la commune du Plateau sur le site de l'ancien marché, a révélé le directeur business et développement de Radisson hotel group, Erwan Garnier, ce mardi 26 juin, en marge de la Conférence sur l'investissement touristique et hôtelier africain (Citha) à Abidjan-Port Bouet.

152 chambres, reparties en studios, appartements de deux ou trois pièces et chambres à coucher, avec des équipements nécessaires pour une activité hôtelière (snack bar, hôtel, piscine restauration etc), trois niveaux de parking.

