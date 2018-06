Togo: Les facilitateurs de la Cédéao à Lomé pour consulter les parties

Pour leur travail, les facilitateurs devront s'appuyer sur le projet de feuille de route proposé par la mission conduite par Jean-Claude Brou, président de la commission de la Cédéao début juin à Lomé et si possible du mémorandum initié par le Front citoyen «Togo Debout» et remis au représentant de la Cédéao près la République togolaise pour être transmis à la facilitation.

Suivront alors des rencontres bilatérales : les deux chefs d'Etat facilitateurs, Nana Akufo-Addo du Ghana et Alpha Condé de la Guinée rencontreront tour à tour la coalition des 14 partis de l'opposition, les représentants du gouvernement et du parti l'Union pour la République au pouvoir.

Les présidents ghanéen et guinéen désignés par la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de la communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao) pour faciliter les pourparlers entre les protagonistes de la crise togolaise sont attendus ce mercredi matin à Lomé.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.