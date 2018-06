Burkina Faso: Ministère en charge de l'agriculture - Le logiciel de suivi du budget-programme opérationnel

Le ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques a lancé, le 21 juin 2018 à Ouagadougou, un logiciel de préparation et de suivi du budget- programme du secteur rural. Une cérémonie au cours de laquelle des agents ont reçu leurs attestations de formation à l'utilisation de la nouvelle application informatique.

Le Burkina Faso a, conformément à la directive de l'UEMOA, mis en œuvre le budget- programme depuis janvier 2017. Pour un suivi efficient et une bonne gestion des données dans le secteur rural, un logiciel de préparation et de suivi du budget-programme du secteur rural a été conçu.

La cérémonie de lancement de l'utilisation dudit logiciel a eu lieu au sein du ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques, le jeudi 21 juin 018. Il s'est agi de présenter aux participants le nouveau logiciel, lancer officiellement sa mise en service et remettre des attestations à des agents formés à l'utilisation de la nouvelle application informatique.

Cette activité a regroupé les acteurs du secteur rural et les partenaires techniques et financiers. Selon le secrétaire permanent de la coordination des politiques sectorielles agricoles, Amadou Sidibé, ce logiciel a vu le jour grâce à la mise en œuvre des activités entrant dans le cadre de l'opérationnalisation du Programme national du secteur rural (PNSR) avec l'appui de l'ambassade du Danemark.

Il a expliqué que le suivi du développement du logiciel a été assuré par un comité tripartite composé de représentants du Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement (MINEFID), des ministères bénéficiaires (ministères en charge, de l'agriculture, de l'environnement et des ressources animales) et partenaires techniques et financiers tels que DANIDA. Pour lui, la mise en place d'un tel outil va faciliter le suivi des indicateurs des sous- composantes du secteur rural et l'optimisation du dispositif de suivi-évaluation du PNSR.

Il a remercié l'ambassade du Danemark au Burkina pour le soutien. Le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques,Jacob Ouédraogo, a exprimé, lors de cette cérémonie, sa satisfaction et sa gratitude aux partenaires techniques et financiers qui les ont accompagnés pour la réalisation de ce logiciel.

M. Ouédraogo a signifié que le but ultime de l'approche programme dans l'élaboration du budget est d'atteindre l'efficacité et l'efficience dans l'allocation et l'utilisation des ressources financières dans la mise en œuvre des politiques et programmes de développement. Ce logiciel, selon lui, permettra d'atteindre ces objectifs.

« Cet outil facilitera l'organisation et l'uniformisation des outils et modalités techniques de l'élaboration, de suivi et d'exécution budgétaire », a laissé entendre Jacob Ouédraogo. Il a, en outre, rassuré les partenaires de l'engagement de son département à une bonne utilisation de ce nouveau logiciel.

Le ministre en charge de l'agriculture a félicité les agents qui ont déjà bénéficié de la formation et les a exhortés à faire preuve d'abnégation au travail afin que ces connaissances acquises profitent à tous les acteurs de la chaine financière.Il a, enfin, prodigué des conseils aux nouveaux formés.

« Sachez qu'étant pionniers, il est impérieux pour vous d'œuvrer au succès et à la vulgarisation du logiciel », a-t-il conclu. L'ambassadeur du Danemark au Burkina Faso, Ulla NæsbyTawiah, s'est dit satisfaite de la réalisation de ce logiciel.

Pour elle, cette application informatique va permettre une bonne gestion des projets et programmes au sein des ministères concernés en facilitant le traitement des données.

Elle a exhorté les usagers de ce logiciel à une bonne utilisation et rassuré le gouvernement burkinabè du soutien de l'ambassade du Danemark. La remise d'attestations de formation et de reconnaissance a clos la cérémonie.