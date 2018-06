Burkina Faso: Journée olympique 2018 - Manga à l'honneur

La journée olympique 2018 au Burkina Faso a été célébrée le samedi 23 juin dernier à Manga. Une course cycliste, un cross populaire et une séance d'aérobic étaient au menu des activités.

Manga, chef-lieu de région de du Centre Sud, a été à l'honneur le 23 juin dernier. Pour cause, elle a abrité les activités entrant dans le cadre de la commémoration de la journée olympique 2018.

Une course cycliste, un cross populaire et une séance d'aérobic étaient inscrits à l'ordre du jour. Partie de Ouagadougou pour rallier Manga avec une distance de 86 km 700, 71 coureurs venus de 19 clubs étaient au départ de la course cycliste. Parmi ses cyclistes figuraient tous les ténors de la petite reine burkinabé. Pas de round d'observation.

Après 10 km, la course se scinde en deux. 14 cyclistes constituaient le groupe d'échappée. Ces fuyards ont dirigé la course jusqu'au premier point chaud à Kombissiri.

Il a été enlevé par Bassirou Monea de l'Association des jeunes Cyclistes de Koudougou (AJCK). Il est suivi de son coéquipier de club, Patrice Bonkoungou et de Souleymane Koné du Rail Club du Kadiogo (RCK). Après Kombissiri, cap sur Toécé, second point chaud.

Durant tout le trajet, les 14 fuyards de l'échappée ne sont nullement inquiétés par le peloton. Ils resteront donc groupés jusqu'au second point chaud à Toécé. Tout comme à Kombissiri, ce 2e point chaud a été remporté par l'un de l'écurie AJCK du président Ignace Amédée Berewoudougou.

Il s'agit de Jérôme Bamouni. Souleymane Koné, 3e à kombissiri, arrive 2e àToécé. Sadou Diallo de l'AS Bessel ferme la marche du podium. Passé l'étape de Toécé, une pluie s' invite à la course. L'écart entre l'échappée et le peloton était de 22 secondes. A quelques kilomètres de Manga, l'échappée est annulée. Les différentes attaques sont très vite neutralisées. Mais celle orchestrée par l'équipe As Bessel porte fruit.

Sur un excellent travail de Salifou Bikienga, Salif Yerbanga en solitaire, sous cette fine pluie, franchit la ligne d'arrivée en 2 heures 4 minutes 47 secondes avec une vitesse moyenne de 41,688 km/h. Ce sacre lui a valu de brandir le trophée du vainqueur et d'empocher une enveloppe de 250 000 FCFA. Cette victoire signe la première du retour de l'As Bessel.

Salifou Bikienga, également de l'écurie du vainqueur, est arrivé 2e et reçoit une somme de 120 000 FCFA. En franchissant 3e la ligne d'arrivée, Bassirou Nikiema de l'Union Sportive des Forces Armées (USFA) est reparti avec un montant de 100 000 FCFA.

Dans le classement des U23 de la course, la première place est revenue à Bassirou Nikiema de l'USFA. La seconde place est occupée par Souleymane Koné du RCK. Daouda Ouédraogo de SIFA Bobo ferme le podium.

Passé cette étape, la population de Manga a été invitée à un cross populaire dans l'après-midi. Parti du terrain de sport du lycée Naaba Baongho, les participants, avec à leur tête, le ministre des sports et des loisirs, Daouda Azoupiou, les autorités de la région, le président du Comité National Olympique des Sport burkinabé (CNOSB), Jean Yaméogo, pendant une trentaine de minutes, ont parcouru quelques artères de la ville avant de revenir à case de départ pour une séance d'aérobic.

La journée olympique 2018 à Manga s'est achevée par la remise d'attestation de reconnaissance à tous les participants. Pour le chef de département sports et loisirs, Daouda Azoupiou, participer à cette journée olympique, s'est se donner une fois de plus l'occasion de se porter au mieux.

« Nous appelons tous les burkinabé à la pratique du sport. Si cette journée n'existait pas, il fallait la créer » a t-il rappelé. Quant au premier responsable de la région, Casimir Segda, c'est avec une grande joie que le Centre Sud a abrité la célébration de la journée olympique 2018.

« A travers cette activité, nous allons profiter d'autres entrants dans le cadre du 11 décembre dans la région. Nous allons toujours demander au CNOSB de nous accompagner dans le domaine du sport pour que le sport pour tous soit une réalité dans le Centre Sud » a-t-il souhaité.

Le président du CNOSB, Jean Yaméogo a rappelé que le Comité International Olympique (CIO) à travers cette journée veut interpeller le monde entier à la pratique du sport.

Anne Ouoba, promotrice de course de l'association Beog-biiga, a saisi l'occasion pour présenter son trophée femme et sport pour l'Afrique décerné par le CIO le 9 novembre 2017 à Lausanne en Suisse. En plus de ce trophée, elle bénéficiera une subvention de 30 000 dollars pour financer son projet.