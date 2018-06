Madagascar: « Daiho Corporation » / Fondation Uchida - Appuis aux étudiants méritants du BTP et du Génie Civil

Les trois bénéficiaires de la bourse d'études avec les représentants de la Fondation Uchida, de « Daiho Corporation » et de l'Ambassade du Japon à Madagascar.

Le progrès économique nécessite la formation de leaders, selon la Fondation Uchida, qui a organisé une cérémonie d'attribution de bourse d'études, vendredi dernier.

Cela fait 14 fois, que la Fondation Uchida appuie les meilleurs étudiants en Master II des filières Bâtiment et Travaux publics (BTP) et du Génie civil. Cette fois-ci, ce sont Holinirina Natacha Randriamaroson de l'ISPM, Herimahefasoa Faniriniaina de l'IST et Nirina Julien Rakotoarivelo de l'ESPA qui ont reçu chacun un chèque d'un million d'Ariary. « Le choix de ces filières n'est pas fortuit. La Fondation Uchida est issue de la société japonaise 'Daiho Corporation'. Elle a d'ailleurs été créée par le premier PDG de la société, d'où le nom Hiroshi Uchida, avec ma personne lorsque j'étais à l'époque ambassadeur de Madagascar au Japon. Outre ses impacts directs sur le capital humain, les activités de cette fondation contribue également au renforcement de l'amitié entre Madagascar et le Japon », a affirmé Fida Cyrille, vice-président de la fondation.

Infrastructures. Egalement présent à la cérémonie, l'ambassadeur du Japon, Ichiro Ogasawara a mis en avant l'importance de la qualité des infrastructures pour le développement. « Le Japon a su développer des technologies nouvelles pour assurer cette qualité, car ce pays est exposé à diverses catastrophes naturelles. Les activités de cette fondation ainsi que de 'Daiho Corporation' à Madagascar favorisent le transfert de cette technologie. Daiho a déjà réalisé plus de 30 projets durant ses 40 ans de présence à Madagascar. Aujourd'hui, on peut encore citer la mise en place du système d'irrigation PC23 dans l'Alaotra Mangoro, ou bien l'extension du grand port de Toamasina », a indiqué l'ambassadeur. D'ailleurs, si la fondation Uchida priorise les étudiants des filières BTP et Génie civil, c'est parce que ces Japonais considèrent la qualité des infrastructures comme étant la clé du développement d'un pays.