Madagascar: Mahamasina - Ravalomanana et Ratsiraka présents, Rajoelina absent

Les deux anciens présidents Marc Ravalomanana et Didier Ratsiraka ont marqué hier leur présence au défilé militaire du 58e anniversaire de l'Indépendance.

Les cérémonies et le traditionnel défilé militaire qui ont été organisés au stade de Mahamasina hier dans le cadre de la célébration du 58e anniversaire de l'Indépendance se sont déroulés sans incident majeur. Certains invités ont répondu présents, d'autres l'ont décliné. La présence de deux anciens présidents, Marc Ravalomanana et Didier Ratsiraka, a été remarquée et remarquable. Par contre, l'ancien président de la Transition Andry Rajoelina, qui sillonne actuellement la partie nord de l'île, a brillé par son absence. Du côté du Conseil Œcuménique des Eglises Chrétiennes de Madagascar (FFKM), le pasteur David Rakotonirina (église luthérienne) et le Mgr Samoela Jaona Ranarivelo (église anglicane) étaient présents hier au stade de Mahamasina, tandis que le pasteur Irako Ammi Andriamahazosoa (FJKM) et l'archevêque d'Antananarivo Odon Arsène Razanakolona (église catholique) n'étaient pas aperçus sur place parce qu'ils se trouvent à l'étranger. Quant au corps diplomatique, il a été massivement représenté. Par ailleurs, si les parlementaires pro-régime ont fait le déplacement, les députés du TIM et ceux du Mapar ont boycotté l'invitation. Les élus du TIM ont choisi de rester sur la Place du 13 Mai avec les syndicalistes qui animent ces derniers temps les manifestations sur le Parvis d'Analakely.

Fête de la Nation. Interrogé par les journalistes sur les raisons de sa présence hier au stade de Mahamasina, l'ancien président Marc Ravalomanana d'expliquer : « Primo, j'ai fait le déplacement pour honorer de ma présence une fête de ma Nation, et non une fête des dirigeants ou du régime en place. Je viens à Andranomena pour l'Independance Day et à Ivandry pour le 14 juillet, pourquoi je ne viens pas à Mahamasina pour la célébration de l'anniversaire de l'Indépendance de mon pays ? Et secundo, ma femme est maire d'Antananarivo. J'ai le devoir de l'accompagner pendant la cérémonie de Mahamasina. » Réagissant par rapport au défilé militaire d'hier, l'ancien président de souligner : « Nos équipements militaires ont besoin d 'être renouvelés. La plupart d'entre eux ont été acquis durant mes mandats. Certains d'entre eux sont dépassés par les technologies militaires. » Interpellé par ailleurs par les journalistes sur les rumeurs selon lesquelles il aurait signé un accord politique, le président national du TIM de réitérer : « Je tiens à répéter que je n'ai signé aucun accord politique. C'est un suicide politique de mentir au peuple. » En tout cas, Marc Ravalomanana et Didier Ratsiraka n'ont pas participé au banquet officiel offert hier au Palais d'Etat d'Iavoloha par le couple présidentiel.