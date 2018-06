Madagascar: UCTU-UCTS - Grève du transport en commun ce jour

Sine die. Les transporteurs ont fait savoir qu'ils allaient cesser leurs activités ce jour, mais n'ont pas fait mention de la date de la reprise. En effet, le président de l'UCTU a fait savoir que «la majorité des transporteurs ne va pas desservir les transports en commun durant la journée. Mais que d'autres coopératives vont continuer la cessation de leurs activités les 28 et 29 prochains». Une mauvaise nouvelle pour les milliers de Tananariviens qui empruntent les transports urbains quotidiennement. Il convient de noter que durant la conférence de presse du lundi dernier, les transporteurs ont interpellé les citoyens sur son indifférence face à la hausse continuelle des prix à la pompe. «La réaction des Tananariviens est dure envers les transporteurs lorsqu'ils se manifestent contre la hausse des prix du carburant alors qu'elle reste inerte face à ladite hausse». «Hausse qui touche également les simples particuliers qui ne s'insurgent pas et se laissent aller» a ajouté le président de l'UCTU. Il convient également de préciser que la manifestation des transporteurs ce jour ne concerne en rien à une éventuelle hausse des prix des tarifs.

«Nous avons décidé d'arrêter toutes les activités de transports desservant les zones urbaines et suburbaines durant la journée du 27 juin 2018». Ce sont là les propos du président de l'UCTU ou Union des Coopératives de Transports Urbains, durant une conférence de presse organisée à Ambodivona le lundi 25 juin dernier. Une occasion pour les transporteurs de faire part des causes qui les ont emmenés à priver la population tananarivienne des moyens de transport public. Ainsi, la hausse incessante et sans maîtrise des prix à la pompe figure parmi lesdites causes. «Les transporteurs constituent les 90% des consommateurs de carburants.

Les transporteurs réunis dans l'UCTU et l'UCTS maintiennent leurs décisions de stopper toutes activités durant cette journée et dénoncent la hausse de 90% de leurs impôts.

On pourrait s'attendre à une circulation plus fluide ce jour en l'absence des « taxis-be ».

