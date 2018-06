Madagascar: Ambositra - La Place d'Antamponivinany transformée en urinoir public...

Comme chaque année lors des grandes festivités, dont celles du 26 juin, la place d'Antamponivinany, dans le centre administratif d'Ambositra, sert de centre de manifestations où sont notamment installés de nombreux stands sous l'égide de la municipalité.

Mais il se trouve que le volet hygiène ne figure pas dans les préoccupations des responsables municipaux et encore moins du public qui croit que tout est permis sans être vu, transformant ainsi la place d'Antamponivinany et de ses alentours en un urinoir public, mettant les riverains dans une situation d'inconfort et d'embarras avec les odeurs et leurs conséquences pour ne parler que de l'extrait d'ammoniac qui ne fait qu'aggraver l'état de santé de ces personnes qui sont atteintes de problèmes respiratoires. Toujours à propos de l'hygiène, mais cette fois-ci celle alimentaire, les différents plats exposés dans la majorité des stands ne sont pas couverts. Contrairement à d'autres stands qui n'ont rien à se reprocher et dont l'exemple tarde à être suivi, toujours sans que ces responsables s'en préoccupent.

Branchements. Interrogé sur cette question d'hygiène, un des hauts responsables de la municipalité d'Ambositra d'expliquer que les infrastructures sanitaires tels les toilettes et les douches publiques sont déjà terminées mais attendent les branchements d'eau et d'électricité de la Jirama. En ce qui concerne la préservation de l'hygiène dans les plats cuisinés, ce responsable de renvoyer la balle au service de santé et d'ajouter que des efforts dans ce sens sont prévus dans les plans d'activités. Alors qu'il suffit souvent de faire recours à de simples initiatives locales pour sensibiliser les acteurs locaux et les initier aux règles fondamentales d'hygiène pour le bien- être de la population. « Mieux vaut prévoir que guérir... ». La visite d'échange effectuée dernièrement par c es responsables municipaux dans la Ville des Fleurs, Mahajanga, n'a pas fait écho pour Ambositra, pourtant Ville des... Roses ! Un comble !