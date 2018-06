l'accélération de la dématérialisation des procédures de dédouanement et d'immatriculation des véhicules pour réduire les délais et supprimer certains frais ;

Ainsi, après échanges et en application de l'article 9 du décret n°2017-792 du 06 décembre 2017, le Comité invite les organisations du secteur de l'importation des véhicules d'occasion, celles du secteur du transport routier intéressées, et toute personne ou structure désirant importer en Côte d'Ivoire des véhicules d'occasion, à considérer la date du 1er juillet 2018, comme date de prise d'effet du décret susmentionné, et correspondant à la date marquant la fin d'embarquement des véhicules d'occasion concernés.

Le Comité de suivi de la mise en œuvre du décret n° 2017-792 du 06 décembre 2017 portant limitation de l'âge des véhicules d'occasion importés en côte d'Ivoire s'est réuni ce jour 26 juin 2018, pour examiner les derniers points et précisions sur le décret suscité, en rapport avec la date du 1er juillet 2018, fixée par le Gouvernement, comme date de prise d'effet dudit décret, suite au délai supplémentaire (03 mois) sollicité et obtenu par ledit comité.

