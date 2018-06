communiqué de presse

Dans le cadre de la Journée internationale contre l'abus et le trafic illicite de drogues observée le 26 juin, le ministère de la Santé et de la Qualité de la Vie organise une marche de sensibilisation de la place taxi à Centre de Flacq jusqu'à l'établissement secondaire Sir Leckraz Teelock SSS. Le ministre de la Santé et de la Qualité de la Vie, Dr Anwar Husnoo, ainsi que plusieurs autres ministres et éminentes personnalités seront présents.

La Journée sert à attirer l'attention sur la nécessité d'agir et de coopérer pour parvenir à un monde sans drogue. Les drogues illicites et leur trafic constituent une grande menace pour la santé de l'humanité. Les problèmes de drogue et les dépendances exercent une forte pression sur les systèmes de soins de santé et constituent une menace pour la sécurité et le bien-être des personnes à travers le monde. L'abus de drogues à long terme est associé à une mauvaise santé générale, à la contraction des maladies à travers le partage des seringues, des problèmes avec les forces de l'ordre, une mauvaise hygiène personnelle et l'aliénation des proches, des maladies psychologiques et la mort par surdose.

En décembre 1987, la Journée internationale contre l'abus et le trafic illicite des drogues a été décrétée par les Nations Unies. Elle est observée chaque année le 26 juin, une journée symbolique qui commémore le démantèlement du commerce de l'opium au Guangdong. Au fil des années, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNUDC) a participé activement au lancement de campagnes visant à mobiliser un appui en faveur du contrôle des drogues. L'UNUDC a souvent fait équipe avec d'autres organisations et encourage les membres de la société civile à participer activement à ces campagnes.

Situation de la drogue dans le monde

Selon l'ONUDC, dans le monde entier, près de 200 millions de personnes consomment des drogues illicites telles que la cocaïne, le cannabis, les hallucinogènes, les opiacés et les hypnotiques sédatifs.

En 2015, environ un quart de milliard de personnes consommaient des stupéfiants. Parmi eux, environ 29,5 millions de personnes - soit 0,6% de la population adulte mondiale - ont eu des problèmes de consommation et souffraient de troubles liés à la consommation de stupéfiants, y compris de dépendance. Les opioïdes étaient le type de stupéfiant le plus nocif et représentaient 70 pour cent de l'impact négatif sur la santé dû aux troubles liés à la consommation de drogues dans le monde, selon le dernier Rapport mondial sur les drogues, publié en 2017 par l'ONUDC.