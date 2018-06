Ile Maurice: Promotion pour 25 cadres de la prison

communiqué de presse

Vingt-cinq Prison Officers/Senior Prisons Officers ont été promus au rang de Principal Prisons Officers. Les promotions ont été officialisées lors d'une cérémonie qui s'est déroulée le vendredi 22 juin 2018 à la Prison Training School à Beau Bassin en présence du Commissaire des Prisons, M. Premananda Appadoo et des hauts cadres de la prison.

Cette exercice de promotion s'inscrit dans le cadre du programme de professionnalisation et de modernisation de la prison tout en rehaussant la gestion et le leadership comme préconisé dans le Plan stratégique 2013 à 2023 sous le volet 'Rehaussement des capacités'.

Lors de son discours le Commissaire des Prisons a rappelé que les promotions forment partie de l'amélioration de la prestation de service et représente une source de motivation pour les cadres, ce qui garantit la continuité et la succession.

Il a lancé un appel aux cadres nouvellement promus d'améliorer les opérations de la prison et d'œuvrer afin de promouvoir les aspirations et les politiques organisationnelles. 'Votre promotion est synonyme de responsabilité accrue et vous êtes appelés à amener des idées constructives, innovantes et objectives en vue de faire progresser davantage le Service des Prisons', a-t-il ajouté.

'Je m'attends à ce que vous continuiez à démontrer un haut niveau d'engagement et de dévouement dans votre nouveau poste et je vous invite également à utiliser au mieux votre expertise pour améliorer le travail de Prison Officer et de guider les nouvelles recrues afin que le niveau du service puisse être rehaussé de manière efficace et efficiente', a-t-il poursuivi.

Parlant du combat contre le trafic, M. Appadoo a rappelé que des amendements ont été apportés dans la Reform Institution Act en vue de combattre ce fléau et les mauvais comportements qui peuvent affaiblir le Service des Prisons. L'objectif est d'établir un équilibre entre l'élément dissuasif et la réhabilitation afin de donner l'assurance au public et aux autres parties prenantes. Dans cette perspective, un nouveau système sera introduit afin que des détenus puissent travailler dans des champs de la canne à sucre et dans le projet de biogaz, entre autres.

M. Appadoo a exhorté les cadres à dispenser un service de qualité aux détenus afin que ces derniers puissent mener une vie productive après leur remise en liberté. Il a lancé un appel à l'unité, à la diligence et à la discipline au travail.