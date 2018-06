Ile Maurice: Renganaden Padayachy - «Le temps du 'jobless growth' est révolu»

L'inflation sera maintenue à un niveau raisonnable pour un pays émergent, soit à 4,2 %. Et le taux de chômage, qui était à son plus haut, soit de 8 % en 2013, devrait reculer à 6,9 %. «Cela démontre que cette nouvelle approche économique centrée sur une distribution plus juste et plus efficiente rapporte ses fruits. C'est une indication claire que le temps du 'jobless growth' est révolu.» C'est ce qui fait la une de Business Magazine ce mercredi 27 juin, un numéro accompagné du bimestriel consacré à l'univers automobile, Automoto avec en couverture le nouveau Nissan Qashqai, leader incontesté dans son segment.

Depuis 2016, note-t-il, le Premier ministre et ministre des Finances, Pravind Jugnauth, apporte des réponses concrètes aux enjeux du pays, avec des mesures budgétaires conjoncturelles et structurelles pour améliorer notre trajectoire économique. En 2018, le taux de croissance économique sera supérieur à celui de 2017, qui déjà était supérieur à celui de 2016, insiste-t-il.

