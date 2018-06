Madagascar: Lutte / Open national - Un retour réussi d'Emma Rasoanantenaina

Cosfa caracole en tête du classement des médailles avec 11 en or. Les lutteurs de Boeny rentrent avec quatre médailles d'or.

100 %. Une mission accomplie pour la délégation majungaise à l'Open national disputé dimanche au Gymnase de l'Académie Nationale des Sports (ANS) à Ampefiloha. La ligue de Boeny a réalisé un résultat 100% inédit. Les quatre lutteurs engagés dont un dans la catégorie cadette, deux juniors et un senior ont tous remporté la médaille d'or. Il s'agit d'Elodie Rasoarimalala (- 55kg) dans la catégorie juniors dames qui a battu Soafara du 3FB. Chez les juniors hommes, en - 48 kg, Dovic Nomenjanahary s'est imposé face à Hajanirina Raharison du Cospn et en - 84 kg, George Rakotomalala de Boeny a pris le dessus sur Johann Rakotoniaina du 3FB. Les lutteurs de Cosfa Analamanga ont brillé avec onze médailles d'or et caracolent en tête du classement des médailles. Après un petit « break », Emma Rasoanantenaina, la médaillée d'argent des Jeux de la Francophonie d'Abidjan, a réussi son retour. Elle a triomphé en - 53 kg face à Aline Rahavitramalala du Cospn. Evah Gilberte du Cosfa a gagné contre Marie Julienne chez les moins de 55 kg.

Huit présélectionnés. Les lutteurs du 3FB terminent deuxième avec huit médailles d'or et dix médailles d'argent, la 3e place revient à Cospn avec huit en or et six en argent et Rossary échoue au pied du podium avec huit en or et trois en argent. La compétition du dimanche a permis à la fédération de tester les lutteurs engagés pour les Jeux Africains de la Jeunesse (JAJ) du 19 au 29 juillet. Ils seront huit à suivre le regroupement lancé depuis le début de l'année dont quatre hommes et dames. Sauf changement dont la fédération n'est pas encore au courant, la lutte fera partie des disciplines engagées à Alger. Outre ces Jeux des jeunes, les championnats du monde cadets et juniors en août en Croatie et les Jeux Olympiques de la Jeunesse au mois d'octobre en Argentine.