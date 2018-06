Madagascar: Aéroport d'Ivato - Un avion militaire russe débarque avec huit tonnes de munitions

Les makarovs, kalachnikovs et autres armes utilisées par l'armée, la gendarmerie et la police demeurent encore d'origine russe. Rien qu'à voir d'ailleurs la parade militaire d'hier au stade de Mahamasina, à l'issue de la commémoration de l'indépendance nationale, les matériels d'armement utilisés durant la démonstration sont de type russe, datant des années 70. Ce qui aura retenu particulièrement l'attention du public serait « l'orgue de Staline », ce lance-roquettes vedette durant la seconde guerre mondiale mais pourtant bel et bien opérationnel dans le pays bien qu'ailleurs, elle ne se voit plus que dans les musées. En revenant sur l'avion militaire russe IL-76, il a quitté l'aéroport d'Ivato dans la nuit de lundi dernier et avait pour destination Khartoum.

De fabrication russe, l'avion transportait non pas des hommes en treillis mais plutôt huit tonnes de munitions. Hier, aucune information n'a encore filtré du côté de nos forces de l'ordre sur cette livraison. Il est fort probable qu'il s'agirait d'une commande de l'Etat pour sa force publique. Ces derniers temps, une rumeur se répand qu'avec les multiples interventions contre les bandits de grand chemin (« dahalo »), la réserve en munitions commence à s'épuiser. L'avion est d'origine russe et les armements utilisés par les forces de l'ordre du pays (Madagascar) sont pour la plupart de fabrications de l'ancienne Union Soviétique.

L'aéronef a atterri sur le tarmac d'Ivato dans la nuit de dimanche au lundi, vers minuit. De sources informées et photo à l'appui par ailleurs, l'avion est de type Iliouchine IL-76, un appareil qui sert au transport militaire moyen et long courrier avec un quadriréacteur à double flux.

