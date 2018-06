Madagascar: Société KRAOMA - De nombreuses réserves de chrome inexploitées

Le ministre chargé des Mines et du Pétrole, Henri Rabary-Njaka a coupé court aux rumeurs sur les éventuels épuisements des réserves de chrome extraites par la société KRAOMA ou « Kraomita Malagasy ».

En fait, « il y a encore de nombreuses réserves largement inexploitées pour ne citer que les sites de Bemanevika et d'Ankazotaolana qui disposent chacun d'un gisement de plus d'un million de tonnes de chrome lors de ma première visite dans un chantier d'une compagnie minière malgache .En outre, des retombées économiques positives se font déjà sentir car cette exploitation minière génère près de 1 200 emplois dont la moitié des emplois directs. Les ressources minérales appartiennent au peuple malgache et celui-ci doit tirer profit de leur exploitation », a expliqué avant-hier le ministre de tutelle en marge de la cérémonie de distribution de vivres et des lampions au personnel de son département à l'occasion de la célébration de la fête nationale à Ampandrianomby.

Indépendance économique. Notons que la société KRAOMA produit 850 tonnes de chrome par jour sans compter les déchets de chrome en grande quantité qui peuvent être encore recyclés. Par ailleurs, le ministre des Mines et du Pétrole, Henri Rabary-Njaka a pu rencontrer la population et les élus locaux lors de sa visite à Brieville. « Ils se plaignent notamment du problème d'insécurité que je vais transmettre aux membres du gouvernement. Cela fait d'ailleurs l'objet d'une action prioritaire de l'Etat», a-t-il poursuivi.

En outre, il n'a pas oublié les employés de cette compagnie minière nationale et les agents du ministère des Mines et du Pétrole à l'occasion de la célébration du 58e anniversaire de l'Indépendance de Madagascar. Des vivres composés de riz, de l'huile alimentaire et de dindes ainsi que des lampions pour les enfants ont été offerts à ces derniers. « Les enfants sont l'avenir de la nation. Et leur éducation constitue une priorité pour tous les parents. Cela relève ainsi de la responsabilité de tout un chacun. Tel est le message du Président de la République lors de l'inauguration d'une infrastructure scolaire à Ambohimalaza », a-t-il rapporté aux agents du ministère car ils ont aussi des enfants scolarisés.

Par ailleurs, le Secrétaire général du ministère chargé des Mines et du Pétrole, Karl Randriamamparany a également remis un cadeau au ministre de tutelle et à son épouse à l'occasion de la fête nationale tout en soulevant que le personnel est prêt à doubler ses efforts afin d'atteindre l'objectif fixé qu'est l'indépendance économique de Madagascar via le développement du secteur extractif.