Madagascar: Omnisports - L'UNFPA renforce sa collaboration avec le MJS

La visite de courtoisie du représentant de l'UNFPA Constant-Serge Bounda, représentant résident de l'UNFPA à Madagascar auprès du ministre de la Jeunesse et des Sports Faratiana Tsihoara a permis de savoir que cette entité réitère sa volonté de travailler de manière très étroite avec le MJS.

Accompagné par ses collaboratrices Onja Rabary et Patricia Rakotondrabe, ils ont discuté des agendas avec le Ministère de la Jeunesse et des Sports en l'occurrence la Journée Internationale de la Jeunesse du 12 août 2018, la prochaine mise en place de la Maison commune de la Jeunesse et de l'Emploi et d'autres opportunités de travail.

Le nouveau ministre des Sports Faratiana Tsihoara a conforté son engagement dans la logique de la continuité de l'Etat et son désir de renforcer davantage la collaboration avec l'UNFPA, tout en suivant les priorités du Gouvernement. Ce même jour du 25 juin, Faratiana Tsihoara a reçu la visite de la Directrice du « Center of International Education » de l'Université de Sussex des Etats-Unis, le professeur Mairéad Dunne et de la représentante du centre VALBIO Ranomafana, en la personne de la scientifique et chercheur, Daniella Sara Rabino.