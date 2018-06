Tunisie-Algérie en quarts de finale

Après quatre saisons passées sous les couleurs de Barcelone, l'international tunisien Wael Jallouz, âgé de 27 ans, change de cap. Il a été engagé par le club allemand de Fuchise Berlin pour une saison, sous forme de prêt. Ce club a été champion du monde des clubs en 2016. Wael Jallouz va remplacer Stipe Mandalinic blessé en fin de saison. Wael Jallouz retrouve ainsi la Bundesliga où il avait évolué avec le club de Kiel en 2013-2014. Les Allemands de Fuchise Berlin vont dorénavant compter sur un Wael Jallouz expérimenté et au riche palmarès puisqu'il a remporté 2 coupes du monde des clubs, 1 ligue des champions européenne, 1 championnat d'Allemagne, 4 championnats d'Espagne, 3 coupes du Roi d'Espagne, 3 coupes de la ligue d'Espagne et 2 supercoupes d'Espagne. Il a aussi été élu meilleur arrière gauche du championnat d'Espagne en 2015-2016.

Les trois premières équipes de chaque poule seront automatiquement qualifiées au tour principal qui se jouera en deux groupes respectivement à Cologne et à Herning. Les équipes classées de la 4e à la 6e place disputeront la coupe du Président sur deux jours à Cologne et à Copenhague. Les deux meilleures équipes des deux groupes du tour principal disputeront les demi-finales à Hambourg. La finale et le match de classement pour la troisième place auront lieu à Herning.

Le tirage au sort du 26e championnat du monde des nations a eu lieu avant-hier au City Hall de Copenhague. Rappelons que le Mondial aura lieu du 10 au 27 janvier 2019 conjointement en Allemagne et au Danemark. La Tunisie fera partie du groupe C. Voici la composition complète des poules :

Les buts de la sélection nationale ont été marqués par Missaoui (1 but), Majdoub (3), Bannour (6), Alouini (4), Hosni (2), Sanaï (7), Saäfi (1), Jaballah (2), Bacha (2) et Chouiref (5).

