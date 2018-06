Tunisie: Plus de 600 participants attendus

La Tunisie abritera les 14,15 et 16 novembre 2018, pour la première fois en Tunisie, le Forum d'affaire de renommée mondiale Futurallia dans sa 22e édition à l'hôtel Laico à Tunis. Futurallia Tunisia 2018, organisé par la Conect International en partenariat avec Futurallia, s'adresse aux dirigeants d'entreprise en quête de développement international et repose sur le principe de rendez-vous préprogrammés en face-à-face.

Pendant ces 2 jours, plus de 8.000 rendez-vous d'affaires qualifiés entre plus de 600 participants attendus d'Afrique, Europe, Maghreb, Moyen-Orient, Asie et Amérique venant de plus de 30 pays ciblés avec la présence de plus de 40 secteurs d'activité et un focus sur les secteurs phares de Tunisie. Pour cette 22e édition, en partenariat avec Smart Tunisia, Elgazala Technopark et Technopôle Sousse, les start-up innovantes seront mises à l'honneur pour encourager les jeunes entrepreneurs à rayonner à l'international.

Futurallia Tunisia 2018 sera une occasion pour :

* Promouvoir la Tunisie par la mise en valeur de la culture des affaires, de ses atouts en termes de qualité de vie, d'investissement, de savoir-faire et d'ouverture sur les marchés extérieurs.

* Promouvoir l'investissement en Tunisie par la création de joint-ventures tuniso-étrangères pour l'Afrique.

* Développer l'entreprise à l'International par l'exportation de ses produits et services sur de nouveaux marchés.

Futurallia Tunisia 2018 sera le rendez-vous d'affaires de l'année à ne pas manquer.