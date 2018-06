Tunisie: La tendance haussière continue sur sa lancée

Un engouement des consommateurs, de par le monde, pour l'utilisation des essences des plantes aromatiques et médicinales, est bien affiché, grâce à une persuasion avérée des bienfaits de ces dernières.

En effet, on estime que le marché mondial des huiles essentielles devrait encore croître d'environ 10% d'ici à 2022. Les plus grands consommateurs des essences naturelles sont les Européens qui se taillent la moitié de la demande mondiale, suivis des Nord-Américains.

En termes d'échanges, le marché mondial des huiles essentielles s'élève à 4.778 millions de dollars en 2016. Pour la Tunisie, la production et l'exportation des huiles essentielles pourraient être une véritable aubaine.

Actuellement, elle occupe la 32e place en matière d'exportation d'huiles essentielles extraites des plantes aromatiques et médicinales. L'essence du romarin est à la tête de ces exportations. Cette plante aromatique se développe spontanément dans les forêts tunisiennes et les superficies exploitées sont estimées à environ 400 mille hectares répartis sur les gouvernorats de Kasserine, Zaghouan, Siliana et Le Kef.

La rentabilité de la production d'extrait du romarin est estimée à environ 1,77 kg d'huiles essentielles pour l'exploitation d'un hectare de romarin en forêt. D'autant plus que le secteur de la production des huiles essentielles est un secteur à forte valeur ajoutée. En effet, l'expansion du marché mondial des huiles essentielles a engendré une augmentation considérable des prix à l'export des essences du romarin qui ont grimpé de plus de 390% durant la période entre 2011 et 2016. De plus, selon les valeurs publiées par le Centre du Commerce International, la Tunisie est fortement compétitive à l'échelle mondiale en matière du commerce des huiles essentielles, puisqu'elle présente un Avantage Comparatif Révélé (ACR) moyennement important (un indicateur qui mesure la compétitivité d'un secteur économique d'un pays en comparaison avec d'autres pays du monde).

Toutefois, malgré cette hausse tant sur le plan exportation que sur le plan valeur ajoutée, la production des huiles essentielles en Tunisie pourrait être encore améliorée si des efforts étaient déployés dans ce sens.