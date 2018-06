Tunisie: Une haute saison prometteuse

Depuis ce temps, un travail acharné a été effectué aussi bien par les professionnels que par l'administration publique sous la tutelle du ministère du Tourisme pour redorer l'image de la Tunisie et inciter les touristes des différents pays européens, notamment, à visiter notre pays connu pour son hospitalité et disposant de plusieurs produits susceptibles de satisfaire les goûts des touristes des quatre coins du monde. Ainsi, les professionnels ont pris part à des manifestations touristiques à l'étranger et des journées touristiques ont même été organisées par la Tunisie pour mettre en exergue les charmes de ce pays réputé pour ses sites culturels et historiques, ses vestiges et ses richesses environnementales.

Mais cette reprise progressive du secteur touristique ne doit pas cacher certaines insuffisances qu'il faut à tout prix traiter en vue d'améliorer la qualité du produit touristique. C'est grâce à un diagnostic objectif que l'on pourrait remédier aux lacunes et accroitre non seulement le nombre des touristes visitant la Tunisie mais aussi le taux de fidélité. On compte plusieurs touristes, toutes nationalités confondues, qui ont visité la Tunisie plus d'une fois dont un Britannique qui a séjourné 7 fois chez nous et qui a été honoré par le ministère.

Réadaptation des ressources humaines

La qualité de service dans les hôtels est souvent pointée du doigt. Sans généraliser, on peut dire que certains établissements hôteliers n'ont pas pris les dispositions qui s'imposent pour fournir aux touristes des prestations conformes aux normes internationales. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire d'assurer la réadaptation des ressources humaines par des sessions de formation à organiser régulièrement au profit des différents agents qui sont en contact direct avec les clients. C'est un investissement à prévoir dans le budget de l'établissement touristique, chaque année, pour éviter les problèmes qui pourraient se poser contre toute attente. En effet, parfois l'on constate qu'un hôtel classé pourtant dans la catégorie quatre ou cinq étoiles ne dispose pas de services de qualité. Le touriste constate l'indisponibilité des agents, la lenteur des services demandés, la limitation des produits proposés...

A noter que les goûts et les demandes des touristes diffèrent selon leur nationalité. Chaque pays a ses spécificités et ses coutumes qui sont incarnées par ses citoyens. A titre d'exemple, les exigences des touristes maghrébins ne sont pas les mêmes que ceux des touristes européens ou golfiques. Les visiteurs venant de Tunisie, d'Algérie et du Maroc ne veulent pas être soumis à un horaire précis pour le déjeuner et le dîner. Ils veillent à une heure tardive et se réveillent tard pour prendre leur petit déjeuner. Le soir, ils arrivent en retard pour prendre leur dîner sans tenir compte de l'heure. Les établissements hôteliers doivent prendre compte de cette contrainte et ne pas obliger les touristes maghrébins à un horaire spécifique.

Mais il existe aussi plusieurs intérêts communs entre les touristes maghrébins et européens comme l'animation locale faite de musique folklorique, de jeux et des activités réactives. Les touristes venant de l'Hexagone veulent bien connaître les us et coutumes de la Tunisie, sa culture ancestrale, sa civilisation et ses habitudes. Lors des manifestations culturelles, il est possible de connaître toutes ces richesses et valeurs qui datent d'une longue période.

La diversification des produits à la traîne

Par ailleurs, la diversification des produits touristiques constitue un objectif que le ministère de tutelle souhaite réaliser en vue de fournir aux touristes un large choix de produits. Certes, un effort important a été déployé dans ce sens traduit par certaines réalisations comme l'aménagement de terrains de golf, le développement des activités de plaisance, l'organisation de rallyes et des manifestations culturelles dans le Sahara, mais la situation est loin d'être reluisante. Des lacunes doivent être comblées dans ce domaine afin que le touriste puisse bénéficier pleinement de son séjour en Tunisie. La gamme des produits offerts aux touristes peut être élargie davantage en valorisant, par exemple, les sites environnementaux et les vestiges archéologiques situés à l'intérieur. Certaines régions pourtant riches en valeureux vestiges historiques ne sont pas encore desservies par les circuits touristiques.

Le recrutement et la formation des guides touristiques s'avèrent nécessaires pour développer les circuits touristiques dans toutes les régions. Ces derniers doivent être bien informés des différents sites pour transférer une information fiable aux touristes dont certains viennent en Tunisie pour connaître son histoire et sa civilisation dans le cadre d'études personnelles ou académiques. Un responsable du ministère du Tourisme a souligné que des études sont réalisées pour chaque marché en vue de connaître de près les besoins des touristes et agir en conséquence. C'est-à-dire préparer des produits adaptés à leurs demandes. Récemment, on a focalisé le travail sur le marché chinois que l'on veut exploiter à fond, vu les potentialités qu'il présente.

Quoi qu'il en soit, la Tunisie est appelée à fignoler et à diversifier davantage les produits touristiques pour attirer plus de touristes vers notre pays. L'organisation régulière des manifestations culturelles de qualité constitue un autre atout qu'il faut exploiter en assurant la promotion des différentes activités aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur et en invitant de grandes stars du showbiz internationales pour donner à la manifestation une dimension internationale.

L'endettement, un souci majeur

Plusieurs établissements hôteliers souffrent encore des séquelles de la crise du secteur engendrée par les actes terroristes précités. Cette crise conjoncturelle ajoutée à une faiblesse structurelle du secteur a donné lieu à un endettement élevé de certaines unités hôtelières dont certaines ont tout simplement mis la clé sous la porte, mettant dans la rue des centaines de travailleurs. L'Etat avait alors réagi rapidement en décidant plusieurs mesures de nature à alléger le fardeau de ces unités. L'une de ces principales mesures a concerné le rééchelonnement de la dette et l'aide fournie pour la sécurité sociale des agents. Mais tous les hôteliers n'ont pas adhéré à ces mesures pour diverses raisons. Certaines unités continuent encore à souffrir de ce manque à gagner et exigent des solutions pour sortir de l'ornière.

Cela explique sans doute la qualité détériorée des prestations de ces unités en crise qui n'ont pas pu investir dans la formation, le renouvellement des équipements et l'acquisition d'un nouveau matériel. En période normale, chaque unité hôtelière effectue avant la haute saison un lifting total pour mettre à niveau son établissement et accueillir les touristes dans un cadre avenant et accueillant. Cette année, certaines unités n'ont pas pu effectuer cette opération de rénovation légère tant souhaitée par les touristes. A noter que le ministère du Tourisme a procédé, quelque temps plus tôt, à la révision de la classification des établissements touristiques et certains d'entre eux ont vu leur catégorie baisser, compte tenu des manquements constatés.

La Tunisie espère attirer environ huit millions de touristes en 2018, d'après un haut cadre au ministère du Tourisme. Ce chiffre n'est pas difficile à atteindre si l'on tient compte du retour en force de l'activité des agences de voyages et des tour-opérateurs étrangers sur le marché tunisien. Si cet objectif sera atteint, on pourrait parler d'un nouveau record tunisien en matière de tourisme comparable aux résultats de l'avant révolution. Cette relance du secteur et ces chiffres importants attendus en 2018 auront des répercussions positives sur tout le secteur y compris sur l'activité des guides touristiques qui ont connu une crise profonde depuis les événements du 14 janvier 2011. Les touristes ayant visité la Tunisie en 2017 ont atteint 7.051.813, soit une augmentation de 23,2% par rapport à 2016, selon les données du ministère du Tourisme. Aussi, 5,8 millions de voyageurs sont passés par l'aéroport Tunis Carthage en 2017 alors que la capacité d'absorption de l'aéroport est de 4,5 millions. Le président-directeur général de l'Office de l'aviation civile et des aéroports (Oaca), Khaled Chelly, avait indiqué que ce chiffre dépassera les six millions en 2018.

Auteur : Chokri GHARBI

Ajouté le : 27-06-2018