Tunisie: Ils ont tous manqué de tact...

A notre humble avis, les responsabilités sont partagées. Les uns comme les autres ont tort d'avoir laissé la situation dégénérer. Un minimum de retenue est exigé dans ce genre de situations. Et pour finir, qu'on soit footballeur ou journaliste, on doit bien choisir ses propos à l'antenne et soigner son comportement en public.

De leur côté, nos confrères auraient pu éviter d'entrer en contact avec ces joueurs et ressentir avec leur flair de journalistes que Sassi et Naguez n'étaient pas disposés à accorder des déclarations.

Les joueurs ont fait des reproches aux journalistes à cause de la matière diffusée sur leurs organes de presse respectifs. Or, un footballeur professionnel doit accepter la critique, voire la satire.

Les joueurs tunisiens ont, depuis la raclée de samedi dernier, les nerfs à fleur de peau, Ferjani Sassi et Hamdi Naguez en particulier. Les deux joueurs ont eu une altercation avec nos confrères Haïthem Rachdi et Abdessalem Dhifallah, refusant de leur accorder des déclarations en marge de la séance d'entraînement de lundi dernier.

Et même s'ils font des métiers différents, ils sont tous présents en Russie dans le cadre d'une compétition officielle, voire l'évènement planétaire le plus important de l'année.

