Tunisie: Wahbi Khazri - «Ne pas tout jeter aux orties !»

Il ne faut pas que le public abandonne la sélection.

C'est une équipe qui promet. En France ou en Allemagne, les sélectionneurs sont là depuis longtemps. Le nôtre est arrivé il y a un peu plus d'un an. Il a fait du bon boulot et nous avons été 14es au niveau mondial à un certain moment. Il ne faut pas se cacher ou se mentir. Nos adversaires étaient supérieurs. Je regrette les erreurs commises mais il ne faut pas pointer du doigt certains joueurs. Messi est le meilleur joueur du monde. Il n'a toujours pas marqué. Ce faisant, on n'a pas à rougir, on a donné le maximum, mais on a commis des erreurs trop grotesques pour rivaliser. On s'handicape nous-mêmes parce que quand on est dans le match, qu'on a le ballon, on le perd et c'est ce qui nous coûte les buts !».

Aymen Mathlouthi : «Le footballeur est un être humain !»

«Ali Maâloul n'était pas en forme ? Cela ne l'empêche pas de faire partie des meilleurs latéraux du pays. Nous sommes solidaires et avons un groupe jeune qui promet. Nous n'avons pas atteint nos objectifs, mais nous allons tout donner pour battre le Panama et nous faire plaisir. Ce sera un match important pour nous. Une victoire sera bonne pour le moral».

Syam Ben Youssef : «Les écarts étaient flagrants»

«Notre ambition était de réaliser un résultat positif, mais les choses se sont passées autrement et la lourde défaite subie ne reflète pas les efforts fournis par les joueurs qui n'ont épargné aucune goutte de sueur pour défendre nos chances. Seulement, les écarts étaient flagrants. Pour ma part, je souffre d'une contusion à la cuisse qui m'a contraint à quitter l'aire de jeu de manière précoce.

Nous essaierons de livrer une meilleure prestation lors du troisième match pour nous réconcilier avec nos supporters».

Dylan Bronn absent un mois

Selon les premières estimations, l'international tunisien Dylan Bronn sera absent des terrains pour une période d'un mois.

Le défenseur de La Gantoise devrait ainsi être présent pour la reprise de Jupiler Pro League la saison prochaine.

Dylan Bronn s'était blessé avec la sélection tunisienne au cours de la rencontre face à la Belgique à la Coupe du monde 2018.

Certains avaient craint le pire pour le Tunisien, mais heureusement que la blessure n'a pas touché les ligaments.

Des chiffres et des lettres

Après ces cinq buts encaissés face à la Belgique, la Tunisie occupe l'une des plus mauvaise place dans le classement défensif avec 7 buts encaissés. C'est aussi son plus mauvais classement en cinq participations à une Coupe du monde, après l'Argentine en 1978 (2 buts), France en 1998 (4),Japon/ Corée du Sud (5) et Allemagne en 2006 (6). C'est le dixième match disputé par l'équipe nationale face à une sélection européenne avec 7 défaites devant respectivement l'Espagne, l'Ukraine, la Belgique et l'Angleterte, contre 3 nuls avec l'Allemagne, la Roumanie et la Belgique. Pour la troisième fois dans l'histoire de leur participation en Coupe du monde, les Aigles de Carthage ont réussi à inscrire deux buts ou plus dans un match après leur victoire face au Mexique (3-1) et le nul avec l'Arabie Saoudite (2-2) en 2006. Cinq penalties ont été sifflés contre la Tunisie et tous transformés avec succès par le Mexique en 1978, la Russie en 2002, l'Espagne et l'Ukraine en 2006 et samedi par la Belgique.

En direct de Saransk

L'équipe nationale a quitté Moscou juste après le match face aux Diables Rouges pour rejoindre son camp de base l'hôtel «Impérial Park», situé dans une forêt à quelque 70 km de la capitale. Les protégés de Nabil Maâloul avaient passé la nuit de la veille du match à l'hôtel Renaissance au centre de Moscou. La délégation tunisienne s'est envolée en début de semaine à Saransk à bord d'un vol spécial à 15h00 (heure locale). Deux séances d'entraînement sont prévues, dont la séance de cet après-midi à 17h30 au stade de Saransk qui abritera le match face au Panama. Cette séance sera précédée de la conférence de presse officielle de Nabil Maâloul en présence d'un seul joueur.