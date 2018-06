Tunisie: Lorsque les positions se durcissent

Au fait, nul ne peut s'approprier le monopole du football tunisien, et l'on ne devrait pas accepter que certains, qui continuent à jouer les victimes et les innocents, fassent de la récupération par rapport à ce qui se passe actuellement au Mondial.

Mais en même temps, il serait bon que l'on clarifie les positions. Au lieu de faire le procès des personnes, faisons plutôt celui de tout un système et une politique sportive qui ne sont plus adaptés au football d'aujourd'hui. Donnons aux différents acteurs les moyens de moins se tromper. Le football a évolué sur les plans technique, physique, financier. Mais la manière de le gérer chez nous ne suit pas.

Au-delà des résultats et des obligations qu'ils génèrent, les comportements doivent aussi évoluer afin d'apaiser un climat de plus en plus tendu du fait des enjeux et des pressions. Halte aux petites phrases, à la langue de bois, aux discours défaitistes. Il y a de plus en plus de dérapages qui se revendiquent en toute impunité. Il est temps d'agir auprès de toutes les parties qui rendent impossible la vie du sport et des sportifs...

Pour avoir fermé les yeux sur tout ce qui constitue une source de nuisance, pour avoir été dépassées par les événements, les différentes politiques gouvernementales en matière sportive, ainsi que l'inertie de l'appareil ont autorisé les dérives et les dérapages de différents genres. C'est dire à quel point les responsables sportifs, qui ont pourtant un rôle d'encadrement et de sensibilisation, n'ont pas vraiment conscience de la réalité. Il faut ramener autour du sport un climat plus serein, assainir l'ambiance. Les discours portés sur une inéluctable réhabilitation, ou à l'inverse sur une déroute à relativiser se doivent de s'appuyer sur une approche bien précise : affirmer que les chances d'un nouvel ordre demeurent réduites semble fort réducteur.

Si la sélection et tout son entourage continuent en dépit de tout de faire rêver et ne laissent personne indifférent, ils ont besoin d'une remise en cause. Indispensable pour certains, déterminante par d'autres, elle devrait favoriser le grand pardon. L'avenir de la sélection laisse entrevoir la possibilité pour chacun de prendre place, et aussi du plaisir dans chaque registre. Dans chaque œuvre. Si la persévérance semble être la qualité indispensable en football, d'autres qualités, comme l'adresse, la créativité et l'efficacité permettent d'offrir différentes possibilités.