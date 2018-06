Tunisie: Cessons de trouver des excuses !

Le Maroc, l'Iran et l'Arabie Saoudite...

Ce qui blesse, c'est cette attitude passive et «défaitiste» d'une sélection de la valeur et du prestige de la sélection tunisienne.

Et quand on voit le Maroc, l'Iran ou l'Islande tenir bon et affoler de grandes nations comme l'Espagne ou l'Argentine, on devient plus inquiet et plus consterné. Eux, ils ont bien joué, bien quadrillé le terrain avec des blocs denses et des accélérations jusqu'à la fin. Eux, ils ont fait cela en officiel, et nous, on l'a fait en amical. Une sélection comme l'Arabie Saoudite s'est bien comportée, elle aussi, avec une victoire rassurante et une prestation convaincante devant l'Egypte.

Toutes ces sélections, sans oublier le Sénégal et le Nigeria, qui ont fait mieux, ont laissé de fortes impressions et joué sans complexe. Même s'ils avaient moins de moyens, ils ont pu compenser cela par la générosité, l'amour-propre, l'intelligence des choix et la solidité défensive. Vous comprenez pourquoi une victoire face au Panama ne va pas changer grand-chose ? La plaie est beaucoup plus profonde et douloureuse.