Tunisie: Mission difficile !...

L'on estime que le sélectionneur national du «six» tunisien a exploité au mieux les deux jours de repos pour préparer convenablement le plan du match en vue de faire le poids devant des Espagnols qui fonctionnent à merveille et qui ont l'avantage du terrain et le soutien du public. L'Espagne part logiquement favorite, mais si la Tunisie se présente dans un grand jour, elle pourra créer la sensation. Un duel chaud en perspective.

La tâche des protégés de Jacob Antonio semble extrêmement délicate et ils devront être au summum de leur art et évoluer sans complexe. Les nôtres connaissent parfaitement leur adversaire du jour puisqu'ils l'ont côtoyé le 19 juin en match amical à Madrid et ont eu l'occasion de l'observer de près contre l'Egypte, lors de la dernière rencontre de la poule C (qui s'est soldée en faveur de l'Espagne sur le score de trois sets à un).

