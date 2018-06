Tunisie: On passe à la vitesse supérieure

- Augmentation de la part de la production des énergies renouvelables dans le cadre des concessions de 200 mégawatts à environ 1.000 mégawatts

La Tunisie doit réussir sa transition énergétique. A mesure que le déficit de la balance énergétique s'accentue, les subventions de l'Etat en matière d'énergies pèsent davantage sur les finances publiques. Depuis le début des années 2000, la balance énergétique est devenue de plus en plus déficitaire, pour chuter à un taux actuel qui avoisine les 50%. Une situation qui, selon le gouvernement, notamment le ministère de tutelle, ne peut plus durer, d'autant plus que les énergies conventionnelles, essentiellement les carburants et les hydrocarbures, sont classées polluantes et contribuent immanquablement au dérèglement climatique et environnemental. Sommairement, c'est dans ce cadre que s'inscrit la stratégie de transition énergétique établie par le ministère de l'Energie.

Afin d'élucider cette vision stratégique nationale, le ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Khaled Kaddour, a tenu un point de presse, hier au palais de La Kasbah, durant lequel il a présenté la démarche stratégique de cette transition ainsi que les principaux projets entamés et en cours de réalisation. Le ministre de l'Energie a commencé son allocution par une brève présentation de la vision nationale stratégique qui s'articule autour de trois principaux axes, à savoir la sécurité énergétique, l'équité énergétique et la bonne gouvernance et enfin le développement durable. Chacun de ces trois axes contient des objectifs à atteindre sur le moyen et le long terme et vise à permettre aux citoyens un accès équitable à l'énergie.

Incontournable majoration des prix

A terme, cette vision stratégique permet de construire des villes amies de l'environnement. Sur le moyen terme, c'est-à-dire à l'horizon 2030, la stratégie nationale de l'énergie permettra une part de production des énergies renouvelables qui s'élève à 30% du total des énergies produites.

Cependant, dans l'immédiat, et pour faire face à ce déficit énergétique croissant, Khaled Kaddour a affirmé que le ministère n'a d'autres solutions que de recourir à une majoration des prix des hydrocarbures. «Il est notoire que les subventions de l'Etat aux énergies ont été calculées sur une base de 57 dollars le prix du baril, alors que ce prix, tributaire du cours mondial du pétrole, s'est élevé à 66 dollars durant le premier trimestre, et actuellement il a encore grimpé à 75 dollars, soit une moyenne de 70 dollars le prix du baril durant le premier semestre. Cette continuelle hausse du prix du pétrole a engendré un coût de subvention supplémentaire très élevé, menaçant les équilibres des finances publiques. Actuellement, les subventions de l'Etat en énergies sont estimées à 4.000 millions de dinars. Une situation intenable, sachant que par souci de maintenir l'équilibre budgétaire le total des subventions des énergies ne doit pas dépasser 2,5% du PIB, soit 2.700 millions de dinars», a précisé Khaled Kaddour. Des majorations des prix du carburant ont été récemment effectuées pour pallier partiellement ce déficit au niveau des subventions avec une somme totale de 430 millions dinars. Toutefois, le ministre a précisé que le gouvernement maintiendra les subventions pour les familles démunies dont la consommation énergétique ne dépasse pas les 100 mégawatts, et ce, en distribuant le gaz conditionné dans les bouteilles et la subvention des deux tiers de la consommation d'électricité.

Subvention des énergies renouvelables

Pour le gouvernement, la transition énergétique doit avancer au pas de charge. Des mégaprojets de production d'énergies renouvelables ont été lancés simultanément à travers le pays. L'option déclarée par le ministre de l'Energie est alors d'orienter les subventions des énergies conventionnelles vers la subvention des énergies renouvelables, notamment pour les familles démunies. Ainsi, à partir du 1er septembre prochain, la subvention des énergies renouvelables, notamment solaire, pour les familles dont la consommation d'électricité ne dépasse pas 100 kilowatts et qui représentent 1.200.000 ménages, a été décidée en installant des panneaux photovoltaïques. Aussi, le ministre de l'Energie a-t-il déclaré, le maintien des opérations de remplacement des ampoules conventionnelles par des ampoules de type LED, dont le nombre s'élèvera à 3,6 millions.

Le ministère compte, également, faire bénéficier près de 65 mille maisons, à travers le pays, d'isolation thermique pour toiture, ce qui va contribuer à la réduction de la consommation d'énergie. Toujours dans le cadre de l'amélioration de la maîtrise de l'énergie, Khaled Kaddour a annoncé que plus de 400 mille réfrigérateurs usagés seront remplacés par de nouvelles pièces économiques, outre l'installation de panneaux photovoltaïques dans les établissements publics, notamment les mosquées et les locaux des municipalités. Par ailleurs, le gouvernement a décidé d'importer une nouvelle catégorie de carburant, de type Premium, dont le prix est supérieur de 10 % par rapport à celui des hydrocarbures, habituellement importés dans le marché local. Cette nouvelle catégorie de carburant assurera une meilleure rentabilité en matière de consommation énergétique pour les véhicules.

Avancer au pas de charge

Quant au processus de la transition énergétique, le ministre de l'Energie, Khaled Kaddour, a annoncé que le gouvernement a décidé d'accélérer le rythme avec lequel la transition énergétique doit se dérouler, et ce, en augmentant la part de la production des énergies renouvelables dans le cadre de concessions préalablement fixées, de 200 mégawatts à environ 1.000 mégawatts, tout en sachant que la consommation énergétique globale en Tunisie est estimée à 2.500 mégawatts. A cet égard, Khaled Kaddour a précisé que la production de 64 mégawatts d'énergies renouvelables dans le cadre de concession sera désormais assurée à travers 10 projets localisés dans diverses régions du pays. Le meilleur prix offert qui a été arrêté dans le cadre des appels d'offres internationaux ne dépasse pas les 158 millimes pour le kilowatt. Ce qui serait, selon le ministre, révolutionnaire puisque ce prix est raisonnable dans la mesure où il n'est pas subventionné.

Le ministre de l'Energie, Khaled Kaddour, a souligné, également, que la société nationale Steg a permis, depuis l'indépendance, un accès équitable et juste à l'électricité pour tous les Tunisiens à travers le pays. Une raison pour laquelle la société nationale ainsi que la production énergétique ne seront jamais privatisées en Tunisie.

Société tunisienne de l'électricité et du gaz : Les pertes en chiffres

Au cours du point de presse, le ministre de l'Energie, en présence du P.-d.g de la Steg, a affirmé que les impayés de la Steg ont atteint une valeur de 1000 millions de dinars et ceux de la société Agil s'élèvent à 250 millions de dinars. La perte totale de l'électricité par la Steg est estimée à 18,5% de la quantité totale produite, dont une grande part est due principalement à des vols. Il a été également mentionné que 40% des impayés de la Steg sont imputables aux établissements publics et aux administrations, alors que la part des dus des foyers et des opérateurs privés s'élève à 60% du total des impayés.

A cet égard, le P.-d.g de la Steg ainsi que le ministre, Khaled Kaddour, ont souligné les mauvaises répercussions des vols de l'électricité non seulement sur la stabilité financière de l'entreprise mais également sur les prix des factures de l'électricité des foyers. Toujours, dans le cadre de la lutte contre le vol, Khaled Kaddour a annoncé l'installation des compteurs Smart Greed qui assureront une meilleure transparence ainsi qu'une meilleure qualité de services. Il est à noter qu'un appel d'offres sera lancé très prochainement afin d'octroyer 400 mille compteurs de ce type consacrés pour la région de Sfax qui a été choisie comme région pilote pour cette expérience.

Energies renouvelables : les futurs mégaprojets

Un mégaprojet de production des énergies hydrauliques dans le gouvernorat de Jendouba d'une capacité de 400 mégawatts ainsi que l'établissement d'une centrale solaire thermodynamique qui permettra d'emmagasiner l'énergie sont actuellement en phase d'étude, et seront entamés très prochainement. Deux autres grands projets dans la région du Sud permettront la production d'un total de 300 mégawatts d'énergies propres et renouvelables, dans le cadre du développement du Sahara tunisien, outre les projets d'interconnexion du gaz naturel dont l'un relie la Tunisie et l'Algérie et l'autre assure la connexion entre la Tunisie et l'Italie. M.S.