Tunisie: Des bourses d'excellence pour 30 lauréats du baccalauréat

Houbeb Ajmi a assuré que l'UCG est très avancée sur la préparation de l'année universitaire prochaine, laquelle verra l'introduction des Soft Skills et du développement personnel en plus des langues dans les programmes d'enseignement. Elle a insisté sur le souci de l'UCG d'améliorer l'employabilité, ajoutant: «Nous travaillons à un programme de reconversion des diplômés qui n'ont pas trouvé d'emploi, ce qui leur permettra d'intégrer le monde professionnel».

Le dernier délai de dépôt a été fixé au 15 juillet 2018 et les résultats seront annoncés le 19 du même mois, au cours de la cérémonie de remise des diplômes. Outre cette bourse, l'UCG prévoit l'octroi d'une autre bourse, durant l'été, celle-là sociale. A cet effet, l'Université coordonne ses actions avec les responsables dans les différents gouvernorats. D'ores et déjà, un programme bien ficelé a été mis en place pour les étudiants afin de les orienter vers les bons choix.

