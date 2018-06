- Le Secrétaire général du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Salah Eddine Dahmoune a reçu, mardi à Alger le Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics, Olivier Dussopt où les deux parties ont mis en avant "le bon niveau" des relations de coopération bilatérale dans le cadre de l'accord stratégique entre les deux pays en exécution des instructions des présidents des deux pays, Abdelaziz Bouteflika et Emmanuel Macron, a indiqué un communiqué du ministère.

"Cet entretien a constitué une opportunité propice pour aborder les voies d'élargissement des relations de coopération bilatérale à d'autres domaines dans le cadre de la stratégie sectorielle du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire pour la modernisation et la promotion du service public et la gestion de la ressource humaine", a précisé la même source.

A ce titre, M. Dahmoune s'est félicité "des bons" résultats réalisés dans le cadre de la coopération bilatérale dans les domaines liés à la Protection civile, la Sécurité et la prévention routières et la formation, ainsi que la modernisation de l'administration et la fiscalité locale".

Il a exprimé par ailleurs "l'impératif d'élargir cette coopération vers d'autres domaines entrant dans le cadre des intérêts actuels du ministère notamment la formation des ressources humaines conformément à une vision moderne basée sur le recours aux technologies de pointe à travers la formation à distance et le jumelage entre les différents établissements de formation relevant du secteur avec leurs homologues français, à leur tête l'Ecole nationale d'Administration (ENA) et l'Ecole supérieure des ingénieurs de la ville.

Il s'agit également de renforcer la coopération concernant l'évaluation des métiers et des employeurs vers une gestion moderne efficace des ressources humaines axée sur des normes scientifiques à même d'améliorer les services à prêter au citoyen algérien dans le cadre du développement durable du service public.

Il a indiqué en outre le rôle "important" de la commission mixte algéro-française conduite par les deux secrétaires généraux des ministères de l'Intérieur des deux pays, dans le renforcement de la coopération bilatérale, faisant état de la tenue de la 4e session de la commission durant le deuxième semestre de 2018.

Après avoir rappelé la "grande" importance qu'accorde l'Etat algérien pour l'autonomisation de la femme et des jeunes au niveau des administrations publiques, en exécution des instructions du président de la République, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur a salué "la forte présence" de la femme dans le secteur de l'Intérieur et des collectivités locales, l'administration centrale et locale et les différents corps de sécurité à l'image de la police et de la protection civile.

Pour sa part, le responsable français a exprimé sa joie pour avoir visité l'Algérie et "son entière satisfaction quant à la dynamique des relations de coopération", relevant dans ce sens la gestion commune "pour progresser ensemble dans différents domaines".