Algérie: Placement de plus de 23.700 demandeurs d'emploi dans cinq wilayas de l'ouest en 2018

Par ailleurs, l'Agence régionale de l'emploi d'Oran a mis en place, dans le cadre de l'amélioration de ses services, un centre d'appel téléphonique sur le numéro vert (30-05) qui permet à des conseillers de l'emploi de prendre en charge les préoccupations des demandeurs d'emploi en leur fournissant des informations et des orientations et en leur expliquant les procédures à suivre.

Mme Benbakhti a expliqué que le rôle de l'agence est intermédiaire entre les demandeurs d'emploi et les entreprises publiques et privées, celui de l'accompagnement et de l'orientation des jeunes vers les dispositifs d'emploi et non celui du recrutement.

Les demandeurs d'emploi ont été orientés vers différentes spécialités très prisés, à savoir l'agriculture, l'industrie, les travaux publics, le bâtiment et les services, a ajouté Benbakhti Faiza, précisant que 11.502 demandeurs ont été placés dans la wilaya d'Oran, 5.621 à Tlemcen, 2.502 à Mostaganem, 2.112 à Ain Témouchent et 2.019 à Sidi Bel-Abbès.

Cette opération s'inscrit dans le cadre des placements classiques au niveau d'entreprises à caractère économiques publiques et privées à travers les wilayas d'Oran, Ain Témouchent, Mostaganem, Sidi Bel-Abbès et Tlemcen, a indiqué la chargée d'information de l'ANEM.

