Algérie: JM-2018/6e journée - Cinq disciplines en lice

La dernière discipline en course mercredi sera l'équitation qui prend part pour la première fois aux Jeux méditerranéens avec Brahim Ait Lounis, Ali Boughrab Abdelkrim Adlène Benbernou et Mustapha Amine, engagés dans l'épreuve par équipes.

La 5e journée des JM-2018 verra le début des épreuves d'athlétisme au Complexe des Trois anneaux à Campclar, avec trois algériens en course pour des médailles. Yasser Mohamed Triki au concours de saut en longueur et les spécialistes du 3000m steeples, Maamar Bengriba, Farid Terfia.

Dans le tournoi féminin, Hadjer Meslem (+48 kg), Meriem Moussa (52 kg) et Yamina Halata (-57 kg) seront respectivement opposées à Mallaurie Mercadier (France), Aida Babi (Andorre) et Nazlican Ozerler (Turquie).

Tarragone (Espagne) — Des athlètes algériens de cinq disciplines, dont la boxe et la sélection nationale de handball opposée à son homologue tunisienne en quart de finale, seront en course mercredi pour le compte de la 6e journée des Jeux méditerranéens 2018, qui se déroulent à Tarragone (Espagne).

