Angola: Le Président de la République reçoit le dirigeant russe

Luanda — Le Chef de l'Etat angolais, João Lourenço, a reçu mardi le secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération Russe, Nikolai Patrushev, avec qui il a abordé des questions liées à la coopération bilatérale.

L'Angola et la Russie ont signé le traité d'amitié et de coopération en 1976 et maintiennent depuis lors des relations privilégiées.

Aucune déclaration n'a été faite à la presse à l'issue des entretiens.

Nikolai Patrushev est arrivé en Angola mardi.

De 1976 jusqu'à aujourd'hui, les relations entre l'Angola et la Russie ont traversé diverses étapes de coopération, étant actuellement plus remarquables dans les secteurs de l'énergie, la géologie et les Mines, l'Enseignement Supérieur, la Formation des cadres, la Défense, l'Intérieur, les Télécommunications et Technologies d'information, la pêche, les Transports, les Finances et les Banques.

Au niveau de l'éducation et dans cadre de la coopération, plus de 1.100 angolais étudient dans les établissements d'enseignement supérieur de la Russie.

Près de 1.000 russes resident en Angola.