Sénégal: En provenance de la Libye, 180 migrants rapatriés

Selon le communiqué dont copie nous est parvenue, « l'initiative Fonds fiduciaire de l'Union européenne-Oim pour la protection et la réintégration des migrants est un projet régional dont l'objectif est de renforcer la gouvernance des migrations et de contribuer à la réintégration durable des migrants dans leur pays d'origine ».

Elles vont accompagner les migrants de retour dans leurs communautés d'origine, en les assistant dans leur réintégration et en travaillant avec les autorités et les communautés locales pour la mise en œuvre d'activités de réintégration, effectives et durables.

Et c'est à partir de là que la Direction générale des Sénégalais de l'extérieur (Dgse) et l'Organisation internationale pour les migrations interviennent.

Mais, leur rapatriement ne s'arrête pas à un retour au bercail. En effet, après leur accueil, l'enregistrement et le profilage de ces migrants de retour seront coordonnés par le Cnrrpd, en relation avec l'Oim et la Croix rouge sénégalaise, avant leur acheminement vers les localités de provenance.

Comme pour les précédentes opérations, ces migrants ont été identifiés grâce à une collaboration avec la représentation consulaire du Sénégal pour la Libye, basée en Tunisie. Ensuite, leur retour volontaire et humanitaire a été facilité par l'Oim, dans le cadre de « l'initiative Fonds fiduciaire de l'Union européenne-Oim pour la protection et la réintégration des migrants ».

