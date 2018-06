Nigeria: Mondial 2018 - Quand Sampaoli veut l'avis de Messi pour faire entrer Aguero !

L'Argentine a composté son ticket pour les 8è de finale de la Coupe du Monde grâce à sa victoire ce mardi face au Nigeria, comptant pour le 3è et dernier match de poule.

Et dans cette rencontre, l'attaquant du FC Barcelone Lionel Messi a joué un rôle important comme celui du sélectionneur de l'Albiceleste .

Les presses argentines avaient déjà évoqué l'impuissance de Jorge Sampaoli dans les vestiaires après la défaite contre la Croatie lors de la deuxième journée. Le sélectionneur n'est plus écouté et même, à un moment donné, on parlait de son limogeage.

Les choses se sont révélées lors de la mi-temps du match contre le Nigeria où c'est Messi qui a regroupé les joueurs pour donner des consignes selon le système qu'ils vont jouer. L'autre chose qui n'a pas échappé au public, c'est quand Jorge Sampaoli demande à Lionel Messi s'il devait faire entrer Sergio Aguero. « Je fais entrer le Kun ? », demande ainsi le sélectionneur à son capitaine qui, d'un hochement de tête, lui signifie que oui.

Et du coup l'attaquant de City a foulé la pelouse. Une scène qui fait dire que le patron de la sélection argentine c'est bien Messi et non plus Sampaoli. L'Argentine va affronter la France en huitièmes de finale.

Messi finalement sélectionneur-joueur?